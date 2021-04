Zara tiene el traje chaqueta más lindo para todas las mujeres que quieren vestir bien a los 50

La blogger Carmen Gimeno se ha convertido en una de nuestras nuevas musas en lo que a moda respecta. Tiene 50 años y le encanta jugar con la moda, con prendas raras como también clásicas. Además, ha sido un hito en Instagram porque la siguen miles de mujeres dispuestas a copiar sus estilismos o a poder sacar una prenda de su armario que se le parezca a las que usa Carmen.

Cortesía: Instagram

Ella no le teme al cambio o a probar cosas nuevas, lo cual la hace más exótica y nos encanta cómo combina las distintas piezas, dándole alegría a todos sus conjuntos con muchos estampados o colores. Carmen nos da ideas para combinar un traje extra elegante con aires más deportivos, es decir, un estilo athleisure, que nunca pensaríamos hacer con ese traje chaqueta a primera vista.

La bloggera ha subido a Instagram su último look de pies a cabeza de la marca Zara. Un traje chaqueta a cuadros, en rosa pastel combinado con una sudadera en el mismo color con capucha, la cual le da el toque deportivo al look. Y, por supuesto, no podían faltar las Converse en negro, una de las zapatillas más famosas que se están usando ahora. Lo mejor de estas zapas es que tienen apliques de tachas, lo cual eleva el estilismo un poco más.

Cortesía: Zara

Aunque el traje no lo podremos conseguir porque es de hace dos temporadas y ya se agotó, sí encontramos una chaqueta que se le parece a 50 euros. ¿Una hermosura no?