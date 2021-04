¿Cómo combinar tops cortos para esta primavera?

Aunque cada vez se diluye más la regla de que hay prendas de verano y de invierno que no pueden usarse fuera de temporada, lo cierto es que comienza la temporada cálida y volvemos a pensar en los tops al fondo del armario. Por supuesto que actualmente es tendencia seguir usando polleras en invierno y tops cortos, o crops, por debajo de otras prendas.



El modo de usar cada prenda atemporal se renueva cada temporada. Pero lo cierto es que esta vez, vuelven los tops para anticipar el verano pero aptos para lucir toda la primavera. Y al parecer, van a seguir usándose todo el año, así que ¡Atención a cómo llevarlos!

Muy Trendy

Claves para combinar un crop top

Los secretos para que esta mínima prenda sea super adaptable a distintas estaciones del año tiene que ver con el resto del outfit. Elegir el acompañamiento adecuado hará que un look con top corto se adapte a cualquier momento del año. Aunque no lo negamos: la primavera es especial para comenzar a poner en práctica el mix blazer más top corto.

Jean + blazer

Un jean al estilo Dua Lipa junto con un blazer arremangado será el mix básico aliado para lucir tu crop top. En esta prenda se suele acentuar el toque de color o singularidad del look, dejando los colores neutros y los básicos para el resto del atuendo.



Fuente Lacaprichossa.com

Temporada cálida y tops

Cómodos, frescos e infalibles. Eso son los tops cortos y su versión más veraniega. Suman a los estilos más rebeldes y quedan especialmente bien con baggy jeans y estilos relajados de denim.

En ese caso, siempre el tiro alto de los modelos de jeans más actuales favorece para marcar la cintura sin mostrar la panza y resaltando la textura, el estampado y el corte del top.



Fuente. Hola.com

Crop top: cool y sofisticado a la vez

Con un traje colorido o capas de abrigo, el top corto otorga distintas posibilidades a la hora de armar un look más arreglado.

Al mismo tiempo funciona excelente con un buen par de sneakers en estilo bicolor para bajar un poco el look. Una gorra estilo urbano suma al outfit informal y canchero al mismo tiempo. Fuente. Hola.com

Tiro alto, blazer y crop top

Si bien es cierto que al ser prendas tan cortas son más difíciles de combinar, no hay que olvidar que es ley que el tiro alto combina excelente con este tipo de propuesta. Afina la cintura y además de no mostrar lo que no quieres, estiliza.

Otro mandamiento del top corto para usarlo sin vergüenza es sumar por sobre el un blazer. También es válido usarlos debajo de una transparencia o un vestido superpuesto para que parezca una falda de tiro alto pero con un toque distinto. Fuente. Flexi.shoes.com

Y vos ¿Cómo lo usarías?