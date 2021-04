¡Preparate para el invierno y comprá el jean perfecto para vos con súper descuentos!

Otra Vuelta Feria te invita a encontrar tu jean perfecto con descuentos increíbles. ¡Aprovechá las promos del mes de abril! Tenemos prendas con hasta el 85% off. Durante este mes, si llevas una prenda de $5000, tenes un descuento del 15%. Además, recibimos 3 y 6 cuotas sin interés. Una promoción espectacular para que no dejes pasar este mes y te compres ese jean que tanto quieres.

Otra Vuelta Feria se basa en la moda circular, es decir, una moda relacionada a cuidar el medio ambiente y a reducir la huella de carbono, poniendo en valor aquellas prendas que ya no se usan pero que están perfectas para seguir haciéndolo. La moda es una de las áreas más contaminantes del mundo, y es por esto que debemos saber cómo reducir al mínimo esta contaminación apoyando este tipo de emprendimientos.

Además de ayudar a parar la contaminación, Otra Vuelta te propone comprarte el jean perfecto para este invierno para que estés preparada y que, también, te sientas cómoda. Te mostramos algunas propuestas para que elijas la que más te sorprenda y guste.

* Roto

Cortesía: Otra Vuelta

https://www.otravueltaferia.com/productos/jean-kosiuko-talle-23/

Este diseño con roturas y detalles en la parte baja del pantalón es uno de los más usables. Es perfecto para aquellas que quieren verse un poco más altas, ya que deja al descubierto nuestros tobillos y luce rockero para usar con camisetas o camisas a cuadros.

* Patchwork

Cortesía: Otra Vuelta

https://www.otravueltaferia.com/productos/jean-bolivia-talle-29/

Este, de la marca Divina Bolivia, es un jean con parche, uno de los diseños que más se usará durante la temporada otoño invierno 2021. Además, es pata elefante o tiro Oxford, que permite alargar las piernas.

* Blanco Cortesía: Otra Vuelta

https://www.otravueltaferia.com/productos/jean-ossira-talle-24/

Aunque a muchas les da cosa usar Jeans blancos en invierno, ya les hemos dicho que el blanco no es color de una estación. Queda espectacular con botas en negro o camel y le da simpleza a nuestros looks. Un modelo que no puedes dejar pasar.

* Clásico Cortesía: Otra Vuelta

https://www.otravueltaferia.com/productos/jean-tucci-talle-24-outlet-00003-189/

El más clásico de los clásicos no podía faltar. El celeste lavado y de corte recto skinny no podía faltar en nuestro top 4. Queda espectacular con camisa blanca y gabardina beige. ¿Te animas a un look así’

Para conocer todas las prendas de la tienda ingresa ya a Otravueltaferia.com. Podés contactarte por WhatsApp o llamar al 2614689917, también escribir al Instagram: @otravuelta.feria.