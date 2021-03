Duelo de estilos: Britney Spears y Bella Hadid se enfrentan por un mismo look total denim

Britney supo marcar tendencia en los 2000 con sus looks sexies y divertidos y nos hizo bailar al ritmo de “Baby One More Time” o “Crazy”. Bella marca tendencia desde el 2020 en distintos outfits que muestran su sensualidad pero que tienen toques muy modernos.