Vuelve la tendencia de los jogging de chándal a nuestras vidas después de 20 años. ¿Se animan a usarlos?

Hace 20 años atrás, tener un jogging de chándal era un must-have. No había persona en el mundo que no los tuviera y copiara el look de Paris Hilton con sus Juicy Couture. Ahora han vuelto para ser tendencia en esta nueva era de comodidad y funcionalidad.

Debemos decir que esto no pasó al azar: Prada fue la primer marca en sacar una colección con estos guiños, a la que le siguió su hermana Miu Miu y luego Lacoste. Y Lacoste no lo hizo solo sino que colaboró con el alter ego de Bruno Mars, Ricky Regal, y juntos crearon una colección muy setentosa con estos trajes de chándal de lujo. Una colaboración que se pudo ver claramente en el nuevo video del cantante junto a su banda y Anderson Paak, “Leave the door open”.

Es el protagonismo de encontrar una chaqueta única creada por Mars y la firma francesa, una sudadera de cremallera frontal, confeccionada en poliamida y con toques deportivos junto a rayas frontales o laterales. Parece que se convertirá en la nueva tendencia 2021.

Obviamente, Zara debía hacerse con una de ellas y decidió crear un traje entero de chándal que muchos bloggers ya han usado en las Semanas de la Moda. Muchos se lo han confundido con una pieza de lujo como las de Prada, pero debemos decir que es puramente española y low-cost.

La chaqueta se puede conseguir en la tienda online de Zara por un precio de 30 euros, que en comparación a la de 180 euros de Lacoste, es una ganga y nos veremos igual de bien.