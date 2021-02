Romina Malaspina nos muestra cómo usar tops y cuáles están de moda este verano

Con más de 2 millones de seguidores en Instagram y un pasado marcado por Gran Hermano en el año 2015, Romina Malaspina se convirtió en una de las conductoras más famosas de la televisión luego de su aparición en Canal 26 con un top que "dio de qué hablar".

Y es que el entramado de efecto transparente dejó que se viera de más, aunque la joven modelo aseguró que no fue algo intencional y que se trató de un descuido de su parte, relacionado a la falta de experiencia con las luces del estudio de grabación.



Sin embargo, también añadió que estaba muy molesta por cómo la habían juzgado por su apariencia y la ropa que eligió para su primer programa. Romina busca crecer en la conducción y fortalecer su carrera periodística alejándose de los juicios típicos de la farándula y el machismo.

"El último año recibí cientos de mensajes preguntando si volverían a verme en otro reality, la respuesta para mí hace tiempo es muy clara. No volverán a verme en otro reality", contó en La Nación. Pero hay algo que ya no podrá evitar: se convirtió en una influencer de la moda para millones de jóvenes que son sus seguidoras.



Sin dudas, el top es su prenda predilecta. Este ítem está súper de moda y es un elemento espectacular para crear looks de verano. Los hay de distintos cortes, géneros, colores y formatos. Romina Malaspina los ha probado todos y uno le queda mejor que el otro. Tal vez sea por si figura, muy diminuta y de cintura pronunciada.

Sin embargo, todos los cuerpos pueden encontrar su top ideal. Se trata de poner la creatividad y la imaginación sobre la mesa. Para conducir en Canal 26, Romina Malaspina transformó un pañuelo grande en un creativo top estampado que dejó sus hombros al descubierto. ¿Quién no tiene uno de estos en su guardarropas?



Otra alternativa es combinar estampados: top + pollera, top + short, y etc. Para un conjunto súper trendy, romántico y delicado, Romina creó un look "mini" con estampa delicada en base blanca y dibujos camel.

El estilo "sporty" nunca falla y Romina lo sabe. La ropa deportiva está muy de moda y la comodidad le gana al glamour en muchas ocasiones. Combinado con pantalones "cargo" y zapatillas off white, el top deportivo es un elemento clave para los looks de moda este verano. Romina los adora y tiene muchos: sin hombros, de una sola tira, de color flúo y negro básico.

La clave está en atreverse a ver el top como un básico cualquiera. La camisa blanca, el vestido negro, los jeans y los stilettos. El top llegó para quedarse y solo es cuestión de jugar y combinar. Romina Malaspina es "la reina de los tops" porque los usa muy seguido y logra creativos conjuntos que tienen la sensualidad como ingrediente común en cada edición. ¿Cuál es tu favorito?