Pantalones masculinos: la tendencia que impone Kylie Jenner ¡y resulta comodísima!

La influencer más famosa del mundo Kylie Jenner apareció con un pantalón masculino en sus redes sociales y causó furor. Es que este modelo combina el azul con el turquesa junto a accesorios con una cadena para el vientre y una camiseta corta blanca, frente a un SUV azul y una escalera.

Estos pantalones pertenecen a la colección masculina primavera 2001 de Tom Ford para Gucci y ya están dominando el street style. Es que todo lo que se pone Kylie marca tendencia. ¡Ahora todas los quieren tener!

¿Por qué son masculinos? Porque se trata de un modelo de corte bajo, que justamente ella combinó con una blusa de seda suelta.

Esta prenda es producto de la fusión de sus marcas favoritas, ya que no es la primera vez que vemos a Jenner en Gucci de Tom Ford. De hecho, en el año 2018 Jenner se sentó en una cama con un número deslumbrante, mientras que su hermana Kim Kardashian obtuvo un emblema de tanga doble G digno de un museo del programa de primavera de 1997. Ambos elementos mostraban al rojo vivo de Gucci de Tom Ford.

¿Quién es Kylie Jenner?

Es la sexta hija de la exatleta y medallista olímpica Caitlyn Jenner y de la empresaria y representante de sus hijos, Kris Jenner. Tiene una hermana mayor, Kendall.

La joven empezó a aparecer en los medios de comunicación desde los 10 años, con el programa de televisión Keeping Up with the Kardashians estrenado desde octubre de 2007 y que todavía está vigente. Este programa reúne 18 temporadas lo que ha demostrado que tiene una gran acogida tanto como a nivel nacional e internacional.

Kylie es la joven más rica del mundo y es referente en moda. En 2019 fue la influencer mejor pagada por cada publicación patrocinada en Instagram.

Jenner tiene un patrimonio de US$900 millones y así​ se convirtió, según la revista Forbes, en 2019 en la milmillonaria más joven de la historia a los 21 años de edad, al haber superado el récord establecido por Mark Zuckerberg, fundador de Facebook y dueño de Instagram.