Zendaya y Jennifer Lawrence brillan en la alfombra roja con estos colores

Zendaya y Jennifer Lawrence son actrices que son muy distintas en estilos y entre sí, pero en esta ocasión coincidieron en estrenos de películas suyas en el mismo fin de semana y ambas usando colores metalizados como el dorado y el plata. Vemos y analizamos sus looks para que ustedes elijan su favorita.

Mientras que Zendaya es una de las íconos de moda del momento y aparece hasta en la sopa, Jennifer Lawrence ha mantenido su embarazo fuera de los focos de los paparazzi hasta este el pasado fin de semana. Zendaya de plata y Jennifer de dorado, ambas conquistaron nuestros corazones y aún no podemos decidir quién fue la mejor vestida. ¿Nos ayudan?

Llena de cristales fue como apareció Zendaya en la premiere de Spiderman. Foto: Instagram.

Zendaya asistió a la premiere inglesa de la película "Spiderman" junto a su novio, Tom Holland. Allí, la actriz apareció con un look sacado de la pasarela y que a ella le lucía aún mejor que a la modelo.

La joven influencer eligió un conjunto de la firma Alexander McQueen que constaba de unas medias semitransparentes negras con cadenas y dijes de cristales junto con un blazer sastre XXL con hombreras en gris del cual también colgaban unas cadenas con cristales en plata. Su pelo mojado hacia atrás, su maquillaje y la elección de accesorios hicieron de este look uno de los mejores de Zendaya en 2021.

En dorado y con mucho brillo se presentó Jennifer Lawrence con este look premamá. Foto: Instagram.

Por otro lado, tenemos a Jennifer Lawrence, quien arribó a la alfombra roja por la nueva película de Netflix, "Don't Look Up", junto con Leonardo DiCaprio y Meryl Streep. La actriz no solo eligió un vestido fabuloso, sino que se convirtió en uno de los looks premamá más bonitos de la historia.

Dior fue la marca que la acompañó esa noche con un vestido de corte columna lleno de brillantes dorados junto con una capa semitransparente en nude que llegaba hasta el suelo. ¡Un sueño! Además, Jennifer Lawrence usó con un moño con ondas y unos pequeños aros de diamantes.

Cada una con su estilo, ambas brillaron en la alfombra roja y nos lo demuestran con estos looks, pero para ustedes, ¿quién destacó más?