Este es el collar más caro de la historia de Tiffany & Co.

Tiffany & Co. presentó en Dubái “The World´s Fair Necklace”, el collar que hasta el momento es el más caro que creó la célebre joyería.

La pieza está inspirada en el icónico diseño de Tiffany & Co. estrenado en la Feria Mundial de 1939, en el parque Flushing Meadow-Corona de Queen, que llevaba una piedra aguamarina de 200 quilates y más de 400 diamantes.

“The World's Fair Necklace” de Tiffany & Co. Foto: Tiffany & Co. Foto: Instagram.

Su heredero de 2021 lleva como elemento central un imponente “diamante Empire” de 80 quilates, ovalado y de “color D”, la tonalidad más pura y casi incolora. Además, incluye 180 quilates de diamantes en platino.

Este diamante -obtenido en Botswana, cortado y pulido en Israel y montado en el taller de la célebre joyería en Nueva York- es considerado el más valioso de los utilizados por la marca después del llamado “diamante Tiffany” de 128.54 quilates que solo usaron Audrey Hepburn, Lady Gaga y recientemente Beyoncé.

Es la pieza más cara de la historia de Tiffany & Co. Foto: Tiffany & Co. Foto: Instagram.

El collar que acaba de estrenarse en el suntuoso país de Oriente fue presentado como el más cotizado en la historia de Tiffany & Co. Pero la firma advirtió que todavía no tiene precio. Sin embargo, los expertos en joyas de alta gama calculan que en el mercado el llamado collar más caro de Tiffany & Co. podría estar valuado entre 20 y 30 millones de dólares.

De esta manera, Tiffany & Co. sigue haciendo historia y leyenda alrededor de sus collares de diamantes. Recientemente, la cantante Beyoncé se convirtió en la primera mujer negra en llevar el emblemático diamante Tiffany 128.54 quilates para la nueva campaña “About Love” de la compañía norteamericana.

El diamante ser puede colocar en un anillo de platino. Foto: Tiffany & Co. Foto: Instagram.

El collar “The World's Fair Necklace” de Tiffany & Co. está hecho a la medida de la tradición del célebre joyero, pero con un toque moderno: el diamante Empire estrella de la joya puede desmontarse del collar y colocarse en el interior de un anillo de platino. El creador de la costosa pieza sugiere efectuar dicha operación exclusivamente con la asistencia de un experto oficial de Tiffany.