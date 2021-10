Sarah Jessica Parker muestra en sus looks 3 items de moda: batik, flores y maxi cuadros

Cada una de las propuestas que luce Sarah Jessica Parker está minuciosamente planeada. Aunque muchas veces apuesta a un look relajado y descontracturado, ninguna de las piezas de moda que utiliza es elegida al azar. Por eso la actriz que se hizo mundialmente famosa interpretando a Carrie Bradshaw en Sex And The City se convirtió en un ícono fashion. Aquí tienes varios looks en los que muestra cómo llevar 3 ítems de moda: batik, flores y maxi cuadros.

Flores más rayas

No es lo mismo ver las tendencias sobre una pasarela que descubrir lo que se viene en alguien como Sarah Jessica Parker, una mujer de 56 años, que si hay algo que tiene claro es llevar la moda con estilo y personalidad.

Sarah Jessica Parker combina flores y rayas con accesorios shocking.

Por eso nadie mejor que ella para mostrar cómo hay que atreverse a combinar estampados como flores y rayas para lograr un look super canchero e informal. En este caso la actriz eligió una blusa color mostaza con una estampa de grandes flores. La combinó con un pantalón a rayas con líneas de distintos grosores, pero en la misma gama. Y si falta algo más sumarle un toque atrevido a este look apostó por accesorios fucsia shocking, bien contrastantes con el tono mostaza del equipo, pero que quedan geniales.

Estampado batik

El batik o tie dye vuelve con todo. En tonos un poco más claros y con diseños más difusos es una estampa que se impone esta temporada. Y tal como fue en su momento en Sex and the City, ahora en su nueva serie llamada And Just Like That Sarah y su personaje Carrie Bradshaw vuelven a convertir el set de filmación en una pasarela.

Y como todo vuelve, muchos de los looks que lleva en la nueva serie son vintage, como una manera de demostrar que hay tendencias que llegan del pasado para instalarse con fuerza en el hoy.

Los maxi cuadros son una tendencia de esta temporada.

En este look Sarah Jessica Parker lleva un vestido ombré de seda, de alta costura de los años 80, de la reconocida diseñadora Judy Hornby. Juega con un tie dye en degradé de azules a tonos más tierra, que resulta super sentador para mujeres de 50. Lo acompañó con tacones de plataforma de pitón de Miu Miu. Y como siempre el toque está en los accesorios en este caso un espectacular sombrero.

Maxi cuadros

Sin lugar a dudas la estampa de maxi cuadros es tendencia. Y aunque parezca un print jugado, le puede dar un toque diferente a cualquier look. Así como Jennifer López apostó a esta estampa en tonos verdes para dar un paseo con Ben Affleck por New York, Sarah Jessica Parker también se sumó a la tendencia.

El batik o tie dye vuelve y se convierte en una de las estampas más elegidas.

Siempre con un toque más. Porque recurrió a una estampa de maxi cuadros super colorida que utilizó en un blazer vintage de Norma Kamali. A esta prenda la combinó con un mono a juego, tipo babucha tomado debajo de la rodilla y sandalias vintage de Chloe. Este es un look más jugado, pero como siempre totalmente adaptable ya que puedes utilizar esta estampa combinada con un total black o camel, también queda genial con jeans.