Ángela Aguilar y la camisa blanca perfecta para acentuar la cintura

La camisa blanca que muestra Ángela Aguilar es una pieza clave. No puede estar ausente del guardarropas de cualquier mujer, tenga el estilo que tenga.

Es una prenda versátil, atemporal y camaleónica que logra hacernos lucir sencillas, elegantes y/o casuales. Todo depende de cómo la combinemos.

Ángela Aguilar recurre muchas veces a la camisa blanca, en este caso, con bordado mexicano, pero muchas veces la elige lisa y con cuello bien masculino. Fuente. El Heraldo

Para un look casual y simple se puede llevar, en su versión oversize o más ceñida, con jeans celeste claro de tiro alto y arremangado en su terminación para darle unos centímetros más a la silueta, ya que con este truco queda automáticamente estilizada a la vista.

Jeans y camisa. Un hit para el street style. Fuente. Vogue

La camisa blanca también queda bien para brindarle un toque elegante a un estilo relajado y urbano. Con un tinte andrógino se puede combinar con un jean flare y tacones, para darle el contraste femenino al atuendo. Es válido sumarle algún pantalón divertido, zapatillas de color y jugar con el street style del momento.

Para más comodidad se puede lucir con una falda lápiz midi, ideal para un look de oficina. Subida arriba de unos clásicos tacones en punta de 7 centímetros, ni muy altos ni muy bajos tal como le gustan a Ángela Aguilar. Serás el blanco de todas las miradas en tu trabajo ese día.

Tacones y pollera lápiz para acompañar la camisa blanca y obtener un look formal. Fuente. Vogue

Si en cambio buscamos una nota sexy para una salida nocturna con amigas o una cita, habrá que combinar la camisa blanca con una prenda sexy que puede ser una minifalda de cuero negro y unas botas de caña alta, tal como adora nuestra cantante mexicana Ángela Aguilar.

La camisa blanca como la usa Ángela Aguilar: el truco de la estrella para achicar la cintura

Queda demostrado que la camisa blanca, ese básico de fondo de armario, puede ser la pieza fresca, radiante y canchera que aporte elegancia a distintos looks. Ángela Aguilar lo sabe pero además tiene un truco personal.

A la diva mexicana no se le escapa agregarle una cuota sexy a cada uno de sus outfits y es por eso que la lleva de una manera muy especial: siempre elige un modelo bastante ceñido, para no perder las formas.



Además, busca ese modelo de camisa blanca que le permita llevarla ligeramente abierta, para lograr el escote exacto que le otorgue ese toque sensual que termina de darle a su look cuando la lleva ¡anudada!

El poder de un sombrero rojo, estiloso y labios a tono combinados con una camisa blanca. Fuente. El Universal

Por supuesto, Ángela Aguilar sabe que una prenda sencilla siempre tiene una manera más estilosa de ser llevada. Y así, la convierte en única. Dejar el torso al descubierto en la parte de la cintura, la acentúa. Visualmente, corta la figura en dos, por lo cual armoniza su estatura y la alarga.

Anudada para marcar la cintura, la camisa blanca de Ángela Aguilar aporta su cuota sensual además de estilizar. Fuente. Metro World News

Los puños ceñidos y más largos que los clásicos modelos más masculinos dan un aspecto sensual.

Ángela Aguilar mostró cómo lleva la camisa blanca en Instagram varias veces, combinándola de distintas maneras para darle diferentes tintes. Pero en general le gusta llevarla con jeans en su gama más clara y una prenda estilosa, como un sombrero colorado o kimono estampado con hojas verdes.

Y tú ¿Ya tienes tu camisa blanca lista para combinar con cualquier estilo como Ángela Aguilar?