Tres maneras de llevar botas vaqueras en el 2022

Las botas vaqueras generalmente se asociacian a looks con jeans y camisa. Pero en esta nota te inspiramos para que las uses también con vestidos o shorts y formes outfits mega in.

Aunque las botas vaqueras sean una gran opción para todos los días hay que saber cómo llevarlas de la manera más especial posible para que se luzcan en cada lugar al que vayas, como en estos tres looks que te enseñaremos ahora.

Con vestidos

Botas+ vestido es un combo explosivo que combina siempre. Foto: Pinterest

Tal vez es la combinación que más hayas visto en el estilo callejero. Pues si tienes botas negras o blancas estas en una buena posición ya que podrás combinarlas con todos tus vestidos como esta influencer que lleva sus botas vaqueras en negro combinando con su vestido y una chaqueta holgada en marrón para darle un toque de color al look. Con solo tres piezas obtendrás un look 10.

Con faldas vaqueras

La minifalda vaquera con botas pueden hacerte lucir más alta. Foto: Pinterest.

¿Qué mejor combinación que unir falda con botas vaqueras? Es una combinación que hará que tus piernas luzcan más largas si la falda es tiro alto, como esta modelo que eligió una minifalda vaquera junto con sweater beige y botas vaqueras blancas para llamar un poco más la atención pero consiguiendo que su look sea una inspiración.

Con jeans

Los jeans no pueden no ir combinados junto con botas vaqueras este otoño. Foto: Mucho Viento.

Lo jeans no podían faltar, de cualquier modo. En general se recomienda que si es holgado el jean, las botas vayan por debajo de la prenda mientras que si pitillo, por afuera.

La influencer lleva las botas por fuera en un look muy básico en donde predominan la camisa celeste y el blazer gris. Las botas vaqueras serán siempre un hit pero aprovechalas a usar este 2022 en todos tus looks.