5 prendas bien neoyorquinas de Carrie Bradshaw

Amamos a Carrie Bradshaw encarnada por la única Sarah Jessica Parker en Sex and the city, entre millones de motivos, por su inclaudicable amor por la moda bien neoyorquina.

Su filosofía de vida es plasmada en su modo de vestir y llevada con orgullo por este personaje que por momentos parece real sino supiéramos que es una creación autobiográfica de Candace Bushnell: quien publicó el libro Sexo en Nueva York basado en la columna que ella tenía en The New York Observer.

Carrie Bradshaw y los ítems de moda que aparecen en Sex and The City

El personaje de la famosa serie televisiva Sex and The City, Carrie Bradshaw tenía una máxima: “Me gusta tener mi dinero a donde pueda verlo ¡en mi guardarropas!“ y está claro que así veía ella las cosas: La última tendencia en indumentaria también es una gran inversión. Y ella no escatimaba en eso. Quizás, invertía todo su sueldo de columnista en obtener estos estilosos atuendos.

Vestido ajustado

El vestido negro ajustado jamás pasa de moda. Fuente. Bazaar

El personaje interpretado por Sarah Jessica Parker no subestimaba el poder de un little black dress. Este outfit es siempre acertado y no solamente para las fiestas, sino para el estilo citadino de Nueva York y la furia de su ritmo alocado.



Sin dudas, Carrie Bradshaw sabía acompañarlo de los mejores accesorios: un sobre lujoso, unos tacones altísimos, extravagantes y en dorado y unos buenos lentes de sol.

Polleras rayadas, plisadas ¡divertidas!

Su manera de fusionar estilos es simplemente icónica. Fuente. Bloc de moda

No hay color ni textura prohibida si va con tu estilo. El secreto de Carrie es que sigue tendencias pero siempre con ese toque personal que la identifica. Se atreve con las fusiones de prendas que corresponden a estilos diferentes y juega con las polleras de líneas horizontales, verticales, de distintas texturas.



También con los bolsos estampados de formas atrevidas y los combina sin seguir más que su propio instinto. Romper los moldes y abrazar un estilo propio es sin dudarlo una de las mejores lecciones de Carrie Bradshaw.

Naked Sandals

Las sandalias son casi invisibles. Fuente. Vogue

Mucho antes de que se pusieran de moda y su estilo favorecedor fuera furor en redes sociales, Carrie Bradshaw ya usaba este estilo de sandalias que deja ver el empeine al desnudo, gracias a una parte estratégica del calzado que cuenta con una tira transparente.



Puede tener algún detalle o tira fina cubriendo el pie, pero lo importante es que el empeine siempre quede libre. De esta manera, alarga la pierna y armoniza la figura sin importar cual sea la prenda superior.

Vestido lancero o slip dress

El estilo de seda y encaje para lucir en el street style es siempre un hit. Fuente. Vogue

Desde su icónico vestido de seda en color lila pastel hasta los vestidos de seda negra con encaje, amamos los looks lanceros del personaje de Sarah Jessica Parker. Un acierto que vuelve a fusionar la moda de interior con el vertiginoso ritmo de Nueva York: un estilo sentador, sensual y elegante a la vez.

Hits de moda en colores pastel

Bolso Dior y un outfit impecable en color rosado, lila y blanco con detalles tiza y dorado en blazer y bolso. Elegante y femenino a la vez. Fuente. Vogue.

A veces arrasan las prendas crop: tops, pantalones. Otras la moda oversize. Carrie Bradshaw se anota en todas las tendencias de temporada pero jamás se pierde en gamas que no la favorecen y sabe que su paleta favorita son los colores pasteles.



Sobre todo el rosa pálido y el lila la representan. Además, logran captar ese espíritu romántico y apasionado que convive con la furia neoyorquina, su talento e independencia sin resignar el deseo de que la cuiden y de ser amada. Pocas cosas tan típicas de Sex and the city como los colores pastel.

¿Qué destacarías del gran estilo del personaje de Sarah Jessica Parker en la exitosa serie?