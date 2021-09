Así será la moda de Sarah Jessica Parker en Sex and the City 2021

Sarah Jessica Parker se vuelve a vestir de Carrie Bradshaw para la continuación de Sex and the City. En 2021, la serie que dio lecciones de estilo en los años 90 regresa como reboot en la pantalla de HBO Max y se llama “And Just Like That…”.

Junto a Sarah Jessica Parker estarán Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) y Kristin Davis (Charlotte York). Ausente con aviso: Kim Cattrall (Samantha Jones).

Las amigas de Nueva York ya no estarán producidas por la diseñadora de vestuario original de la serie, Patricia Field, sino por la dupla creativa formada por Molly Rogers, su ex colaboradora, y Danny Santiago.

Sarah Jessica Parker vuelve a ser un ícono de moda 2021. Foto: Instagram.

Así será la moda que empezamos a “spoilear” desde el set de grabación de Sex and the City 2021:

Miranda, Carrie y Charlotte, influencers de moda. Foto: Instagram.

Maxi vestido: Es una versión del icónico tutú de la apertura original de la serie de televisión original, ahora reversionado en un modelo maxi falda de tul más adecuado a una mujer de 50 años.

Maxi vestidos, un ítem de moda de Sex and the City 2021. Foto: Instagram.

Moda low cost (y algo menos). Las fashionistas de la década de 1990 que solo adoraban las grandes marcas y diseñadores top ahora también usarán outfits “low cost”, más accesibles.

Y además de apostar a la “moda rápida”, más funcional y relajada, también experimentarán con la moda vintage reciclada.

El vestido de tul de Sarah Jessica Parker: antes y ahora. Foto: Instagram.

Habrá más básicos, como una camisa blanca XL, otra de denim, vestidos camiseros y prendas confortables, como monos, enterizos, sandalias bajas y ¡pantuflas!

Vuelven los Manolo Blahnik. La moda cambia, pero los stilettos pisan fuerte en Nueva York, como en los 90. Sarah Jessica Parker sigue eligiendo para las grandes ocasiones los tacos altos de colores vibrantes del diseñador de calzado español.

Los tacos altos vuelven a Nueva York. Foto: Instagram.

Vestidos midi. Sarah Jessica Parker y sus amigas conservan su trono como las más influyentes de la pantalla en cuestiones de moda, ahora imponiendo vestidos maxi y midi, en color block, a lunares (los preferidos de Charlotte), con rayas y a cuadros. Y sacos oversized.

Lunares y flores, estampados del regreso de Sarah Jessica Parker. Foto: Instagram.

Sombreros y “el cinturón”. Un accesorio de Carrie Bradshaw que en 2021 serán aliados de estilo, y se visten con plumas y otros adornos. También sigue vigente su emblemático cinturón con tachas de Streets Ahead.

La cartera it de Sarah Jessica Parker en su nueva interpretación de Carrie Bradshaw será la clásica baguette bag de Fendi de 1997, con lentejuelas. La alternará con bolsos de mano más informales.

Sarah Jessica Parker con un vestido de Carolina Herrera. Foto: Instagram.

Y finalmente, alerta de nuevos clásicos: un kimono y un vestido rosa de Carolina Herrera.