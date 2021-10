El estampado de serpiente será tu aliado y te mostramos tres looks para que te inspires

El estampado de serpiente será una de las tendencias de esta nueva temporada. Lo verás en todas las tiendas y querrás tenerlo en tu armario con prendas de día y de noche. Las influencers ya han estado usándolo ¿qué te parece si vemos algunos looks para que te inspires?

El animal print es un estampado infalible para crear looks de impacto y el estampado de serpiente será el más usado el próximo otoño.

No es un estampado fácil de llevar pero tampoco es extremadamente difícil, por eso nosotras te damos algunas ideas para que lo uses todo el otoño sin problemas.

Traje completo

Estampado de serpiente de pies a cabeza. ¿Te animas? Foto: The Fashion Spot

Si te animas a usar el estampado de serpiente por completo, entonces ¡llévalo en un traje!. Como esta influencer, que usa unos pantalones slouchy cropped estilo babucha y un tapado o sobretodo, ambos en estampado de serpiente. A algunas les parecerá un look completamente recargado pero en realidad si lo miras es lo mismo que un usar un conjunto de un mismo color.

¿Cuál es la estrategia? No agregar accesorios grandes o llamativos y usar camisetas blancas o negras para no seguir añadiendo más cosas a tu look. Preferentemente, combina los zapatos con esa camiseta.

Faldas

Une dos tendencias otoñales como las faldas midi y el estampado de serpiente. Foto: Pinterest

La falda midi es otra de las grandes apuestas para el otoño y ¿qué tal si la eliges con estampado de serpiente? Tendrás dos tendencias en una. Aquí pasa lo mismo que en el anterior look: la modelo eligió un sweater blanco para bajar un poco el estampado de serpiente y unas botas marrones, es decir, colores neutros ayudarán a que el look "baje".

Blazer

El blazer de estampado de serpiente es una de las mejores prendas para combinar. Foto: Pinterest

Un blazer con estampado de serpiente es una de las prendas que no puede faltarte en tu armario este otoño. Nuevamente, vuelve a aparecer un top blanco como pantalla sólida del blazer y jeans.

No hay nada mejor que combinar blazers estampados con jeans, ya que generan una combinación clásica que podemos usar de día y de noche.

El estampado de serpiente es el nuevo animal print por excelencia. ¡Aprende a usarlo con estos consejos!