Dua Lipa muestra cuál es el estilo del verano: cómo conseguirlo

Haremos un viaje en el tiempo y visitaremos los '90, década en la que el "skunk hair" fue un furor. El nombre de esta tendencia literalmente significa "pelo de zorrillo", pero no abandones la nota: es la moda más cool que celebrities como Dua Lipa y Bella Hadid popularizaron en 2020.

¿En qué consiste? En teñir un solo mechón de cabello, generalmente el del fleco o alguna parte frontal, de un color más claro que el de tu base. Así se generará un contraste que al principio es shockeante pero luego resulta súper cool.



En su versión original era exclusivo para quienes tenían cabello negro y, la sección a teñir, debía quedar blonda platinada. Hoy, ¡no hay límites para la creatividad! Mechas rosa, en colores flúo o hasta incluso pelirrojas combinan con cualquier tonalidad de base para quien desee probar esta tendencia. Sino fíjate en Bella Hadid:

Otro dato espectacular sobre las mechas chunky es que puedes crearlas en casa, sin necesidad de asistir a un costoso salón o invertir demasiado en tu coloración. Solo debes sujetar la sección de cabello que quieres colorear y pincelarla con productos que consigues en el mercado.

Pero cuidado: para lograr ciertas tonalidades podría ser necesario acudir a un experto (que sepa realizarte una decoloración sin afectar la nutrición y salud de tu pelo).



El encierro de la cuarentena potenció esta tendencia porque muchas jóvenes descubrieron que podía ser un entretenimiento en casa. Además, luego de ver las espectaculares fotos de Dua Lipa y su skunk hair súper dramatizado... ¿cómo resistirse?

Lo que has visto no es todo lo que debes saber sobre las mechas chunky: también puedes hacerla de colores de fantasía.



En este caso es conveniente seleccionar productos de buena calidad o sí acudir al salón; ya que para que los tonos queden verdaderamente vibrantes como te los imaginas, será necesario cierto tratamiento previo del cabello.



Recuerda que un skunk hair mal hecho podría dejarte en evidencia: toda la parte frontal de tu cabello y tu frente lucirían desprolijos o en un color que no te gusta.



No fue el caso de Dixie D’Amelio y otras espectaculares TikTokers que arrasaron con las mechas chunky en 2020. Ella eligió el color azul y jugó con fotos de frente a la luz natural para mostrar cómo fueron creadas "desde la raíz".

Todavía estás haciendo: los mechones claros al frente del cabello seguirán de moda en 2021. ¿Te animas a agregarte uno?