Zara Argentina está de ¡súper sale! y te contamos cómo aprovecharlo

Cuando Zara Argentina permitió que se realicen compras online y comenzó a despachar con normalidad sus paquetes, las mujeres argentinas enloquecieron de alegría.



La cuarentena no permitía que se amontonen en los locales y accedan a los probadores (para los que suelen formarse largas filas), por lo que el shop online se convirtió en la única modalidad para acceder a sus vanguardistas prendas.



Hoy, ya es posible asistir personalmente a los locales de Zara en Argentina respetando todos los protocolos sanitarios para prevenir el contagio de la covid (los mismos se encuentran enlistados dentro del sitio web).



Sin embargo, muchas prefieren continuar con el sistema online: es más seguro, se consiguen mejores precios y ofrece mayor comodidad.



Se puede comprar a través de la web, o utilizando la exclusiva aplicación para descargar en el celular, en la que se publican descuentos "flash" y precios alucinantes que desaparecen en horas.



En diciembre llegaron las ofertas en Zara y el stock se acaba: los precios son convenientes si se los compara con los de otras marcas, y las prendas resultan "atemporales" (se pueden adaptar a distintas estaciones del año y combinar con otros productos).



Te traemos una selección de lo mejor y lo más barato en Zara para que no te quedes sin tus prendas rebajadas. Ofertas en abrigos de Zara: elegí el tuyo para el invierno 2021.

No hay nada más inteligente que comprar anticipado a las estaciones del año. Estos abrigos podrían costar hasta más del doble para el invierno 2021.



A menos que contengan estampas en tendencia o sean de un color de la paleta del verano, no hay motivo por el cual no anticiparse al invierno y tener preparado uno en el guardarropas.



En la sección hay espectaculares abrigos con cinturón que cuestan alrededor de $3.600 y se pueden abonar en 3 cuotas sin interés (dependiendo del producto). ¡Imperdible!

Te lo avisamos: se usarán los shorts con leggins debajo

Si pensabas que los shorts son solo cosa del verano te advertimos que no. En invierno, es posible reinventarlos con leggins, botas bucaneras y maxi sweaters. Así que es momento de comprar tus shorts de Zara en oferta y elegir el adecuado.



Algunos modelos clásicos rondan los $2.600 por tiempo limitado. Te recomendamos no comprar estampas floreadas ni corte bermuda para aprovechar tus shorts con descuento en el otoño y el invierno.

Camisas y tops con descuento para usar todo el año

Las camisas de Zara son espléndidas y todas lo saben. Desde los modelos clásicos hasta las de cortes irregulares y géneros extravagantes, todas son de gran calidad y mejoran cualquier look al instante.



Lo mismo ocurre con los tops: depende con qué los combines debajo, podrás conseguir un look tanto de estaciones calurosas como de invierno.



En la sección de blusas y tops con rebajas de Zara hay modelos básicos y de diseño por hasta menos de $3.000. ¡Para aprovechar!

Zapatos, bolsos, perfumes y accesorios... ¡También en sale!

Éstas son de las secciones favoritas de las fans de Zara Argentina y también entran en el sale. Hay ítems de todo tipo con rebajas increíbles para aprovechar.



Algunos perfumes de 100 ml no llegan a los $2.000 (algo impensado en productos importados). Ideal para renovar el propio o hacer un lindo regalo.



En cuanto a zapatos, se pueden encontrar productos como bluchers por tan solo $2.600. Eso sí: el stock es limitado y no se garantiza la disponibilidad del talle.



Para mayor información, se sugiere acceder al panel de contacto online de Zara Argentina y eliminar dudas. Allí se podrá chatear, enviar un email, ingresar a las redes y hacer consultas sobre compras online y envíos.