Los 5 looks imperdibles de verano con bucaneras inspirados por Sol Pérez

Las bucaneras son botas que cubren hasta las rodillas y se pueden usar en outfits de invierno para abrigar las piernas. Sin embargo, también es muy común verlas en conjuntos de verano, acompañadas de vestidos, faldas, mini-shorts y túnicas de seda.

La famosísima panelista, bailarina e influencer argentina Sol Perez se caracteriza por subir sus audaces looks a las redes y reunir una gran cantidad de "likes" de sus más de 5 millones de seguidores. En su cuenta de Instagram oficial publica diariamente sus outfits además de sus rutinas de "vida fit" que involucran deportes y alimentación saludable.



Sus looks con bucaneras son tomados como inspiración al momento de crear conjuntos sensuales, pero a la vez muy cómodos. A continuación, un repaso de los 5 más destacados:

1. Bucaneras y maxi-camisa blanca

Metida dentro de un ajustado short de jean, una holgada camisa blanca luce a la perfección en sintonía con bucaneras negras. Así fue la elección de Sol Perez junto a una cola de caballo tirante para el peinado y un cinturón negro clásico a la cadera.





2. Blusa sin hombros

Tapar por un lado y descubrir por el otro parece ser el juego que inspira este look en el que los hombros quedan descubiertos pero las piernas más tapadas por las bucaneras. El inconfundible short de jean ajustado no podía faltar en esta combinación.





3. Súper hot: bucaneras + bikini

Para las que se animan a seguir sus pasos, Sol Perez le sube la temperatura a su look combinando unas bucaneras con tachas estilo "texanas", un mini short de jean con flecos y la parte superior de una bikini: un clásico corpiño triangulo color negro.





4. El vestido negro que nunca falla

Cualquier asesor de imagen puede coincidir: un vestido negro, o "little black dress" como se lo llama en el ambiente de la moda, nunca falla en un outfit tanto de día como de noche. Con una camperita de jean clásica y unas bucaneras con detalles y apliques, Sol Perez está lista para salir a tomar unos tragos en una noche de verano.



5. Mini negra y bucaneras

Llegando al fin de este top 5 de looks con bucaneras, llega el turno de un look muy audaz y canchero. Lista para conducir en televisión, y muy fiel a su estilo, "lasolbrideperez", como titula su cuenta de Instagram, eligió una mini de cuero negra, bucaneras y un top animal print. Un look jugado para no pasar desapercibida y lucir sus curvas sin preocupaciones.