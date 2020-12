Si vas a vestir con lentejuelas para las fiestas evita cometer estos errores

Las lentejuelas siempre serán un símbolo de fiesta, alegría y elegancia, un vestido con lentejuelas para un evento formal es infalible aunque no son difíciles de combinar, se suelen cometer ciertos errores.

Hoy se revelarán ciertos errores que deberás evitar a la hora de lucir lentejuelas en tu próximo evento, es mejor atraer todas las miradas por las razones correctas y no porque has cometido un paso en falso.

Brillo excesivo:

Un grave error a la hora de vestir con lentejuelas es el exceso de brillo, es por eso que siempre hay que recordar esa famosa frase que dice "menos es más", no te vayas de cabeza por usar todo lo que encuentres que tenga brillo, recuerda el equilibrio, para que no te veas muy recargada.

Tendencia:

Aunque no se pare de hablar de tendencia en casos como estos es recomendable usar una silueta clásica y un vestido unicolor, ya que el recargarse de estilos muy modernos y muchos colores puede llegar ser excesivo.

Tono de piel:

Las lentejuelas enfatizan el tono de piel,así que no puedes olvidar ese factor, si eres de piel muy bronceada, lo mejor será no combinarla con lentejuelas doradas, o si tu piel es muy clara lo mejor serán colores brillantes, la idea es buscar un color que complemente, no que combine o contraste totalmente.