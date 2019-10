Mica Tosi: la modelo mendocina que triunfa en el mundo

Mica creció en Chacras de Coria junto a sus padres y su hermano menor. Su pasión por la moda se lo inculcó su madre, juntas pasaban horas viendo desfiles en Hola Tv y cada temporada compraban revistas de moda y elegían sus looks preferidos. No hay dudas que nació para modelar. Desde que era una niña, su actitud ya indicaba que estaba dispuesta a comerse el mundo. A sus 19 años brilla en las pasarelas europeas. En una charla con MDZ Femme, la modelo nos cuenta de sus comienzos y cómo es la industria de la moda.

Dries Van Noten.

¿Cómo lograste introducirte en el mundo de la moda?

Mi primer desfile fue para Mendoza Fashion Week . A mediados de 2018 se comunicaron conmigo de la agencia Booq Models contándome que Look1 Models de Buenos Aires, me había visto y querían tenerme en la agencia. Una semana después viajé a Buenos Aires con mi mamá a una entrevista. Luego de eso, todo fue un tsunami. En enero de 2019 ya estaba viviendo en Buenos Aires.

¿Cómo fue dejar tus afectos para seguir un sueño?

Me costó mucho dejar mi casa, mi familia, mis amigos y mi vida en Mendoza. Fue muy duro el cambio. De pronto todo dependía de mí: hacer las compras, cocinar, lavar ropa, aprender a moverme sola. Tuve momentos en los que extrañé muchísimo. Sobre todo cuando me enfermé de gripe y no tenía quien me acercara un té. Sin embargo, llegar a las pasarelas internacionales era mi objetivo y no pensaba parar hasta lograrlo.

VICTORIA BECKHAM.

¿Cómo es desfilar al lado de modelos y diseñadores tan importantes?

Todavía no lo creo. Más que pensar en los modelos y los diseñadores, me hace vibrar la sensación que me produce llegar a la cabecera de la pasarela y sentir el click de las cámaras cuando me sacan “la foto”, mi foto. Ahí es cuando siento que todo el esfuerzo valió y vale la pena.

¿Qué sentís al caminar por la pasarela?

Es muy difícil de explicar. Es una emoción que te nace desde el medio del pecho. Es sentir que lograste alcanzar tu sueño, ese sueño que alguna vez pareció demasiado loco como para animarte a pensar que podía ser cierto. Es sentir que todo lo que te esforzaste, todo lo que dejaste, todo valió cada lágrima y cada gota de sudor.

GIAMBAUTISTA VALLI.

¿Cómo te llevas con las presiones del Fashion Business?

Me enseñaron a enfocarme en el objetivo y nunca bajar los brazos. A jamás soltar el sueño. Y cada vez que recibimos un “no” de algún diseñador o una marca, ese “no” no es definitivo.

¿Qué te gustaría lograr a futuro? ¿Tenés algún sueño?

Mi sueño y objetivo es ser un de las top models del mundo. Es un poco loco, pero cada vez que alcanzo una meta, es como que pierde importancia y ya estoy pensando en la que sigue.

¿Crees que el mundo de la moda es frívolo y superficial como dicen?

La verdad es que no. Desde adentro, es un mundo muy solidario. Para poder lograrlo es fundamental el apoyo y el acompañamiento de tus compañeros. Formamos una especie de familia que siempre está, y entre todos nos ayudamos a sobrellevar las presiones que son muy grandes.

¿Qué crees que se necesita para llegar?

Una modelo que llega a las pasarelas internacionales no es solo una cara o un físico. Solo llegan mujeres inteligentes, decididas, con carácter, preparadas, con principios y muy disciplinadas. Para estar y desarrollarte en este mundo necesitas mucha fortaleza interior, mucha dedicación, mucha inteligencia, sobre todo emocional. Eso de que las modelos somos huecas surge de aquellos que no conocen este mundo desde adentro.

HERMES.

¿Crees que la moda es para todos?

Creo que la moda es para cualquiera a quien le guste y disfrute de arreglarse, de verse bien. Y no hace falta contar con una billetera enorme para eso. Tiene que ver con el gusto por algo igual a cualquier otra actividad o pasión. Creo que eso de la superficialidad y frivolidad de la moda tiene más que ver con aquellos que no se aceptan tal y como son y por eso no se animan a vestirse como quieren o como les gusta.

¿Como ves la moda argentina?

Tenemos muy buenos diseñadores argentinos y marcas divinas. Creo que hay mucho talento en nuestro país en lo que a moda se refiere. En las pasarelas internacionales desfilando para marcas importantísimas hay muchísimas argentinas.

Mica junto a GIGI HADID.

¿En qué te inspiras a la hora de vestir?

Tengo un estilo muy boish (masculino). Para mí lo importante es como uno lleva la ropa.

Una frase que te guste mucho

“Un tropiezo no es caída.” “Persevera y triunfarás.” “El universo está a favor mío".

Mica en las pasarelas europeas.

¿Qué consejos le darías a una persona que aspire a seguir tus pasos?

El mundo de la moda es muy amplio. Hay lugar para todos. Solo hay que encontrar el lugar o espacio donde poder desarrollarse. Y como cualquier profesión, requiere de mucho trabajo, estudio, esfuerzo, privaciones, sacrificios, horas de dedicación y entrenamiento.