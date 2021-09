Maluma compró un poncho mexicano y le cambió la vida a su diseñadora

Una foto de Maluma de frente y otra por la espalda. Y en las dos imágenes con un poncho artesanal que el cantante lucía a la perfección.

Un poncho en blanco y negro -como una de las fotografías- con el nombre Maluma calado en la parte de atrás y en composé con el pantalón y zapatillas en el mismo tono bicolor.

Maluma con el poncho artesanal mexicano. Fuente: Instagram

El poncho que viralizó a través de Instagram la estrella colombiana fue un souvenir de su reciente viaje de vacaciones a Oaxaca, México, elegido por él mismo en su deseo de llevarse artesanía local.

Y resultó una inmediata bendición para su creadora, Carla Fernández, la autora del poncho tejido que usó el cantante, quien de inmediato compartió las fotos.

Maluma visitó Oaxaca y se llevó el poncho como souvenir. Fuente: Instagram.

“Maluma con nuestro Poncho Calado Charro hecho por artesanxs de Chimalhuacán”, escribió en su cuenta en Instagram la diseñadora mexicana. Y agregó: “Maluma en mood poncho calado para el frío de verano que siempre sorprende a los fuereños”.

Se trata de una pieza de lana única tejida a mano con diseño que emulan el de los trajes tradicionales de esta comunidad mexicana y que Carla Fernández recreó.

Carla Fernández, una diseñadora de moda “hecha en México”

La diseñadora mexicana Carla Fernández. Foto: web Carla Fernández.

La diseñadora mexicana es considerada una de las más destacadas e innovadoras del momento por su propuesta que consagra la identidad cultural de México a través de colecciones y prendas con impronta artesanal, modernas y conscientes.

Su trabajo se caracteriza por apostar al comercio justo mediante el apoyo al trabajo artesanal de las comunidades indígenas. Y a través de su marca trabaja junto con artesanos de diferentes comunidades y promueve sus técnicas de bordado y tejido ancestrales y herencia cultural.

Durante el 2020, el año de la pandemia, la diseñadora presentó la iniciativa “Carla Fernández va a tu casa”, a través de la cual enviaba sus prendas en un baúl a domicilio del cliente.

Además participó del libro y muestra llamada “Made It: The Women Who Revolutionized Fashion” que celebra el poder de las mujeres en la industria de la moda y el diseño.

El nombre de Carla Fernández, que trabaja con sede en Ciudad de México, también sonó fuerte hace algunos meses atrás, cuando la actriz Yalitza Aparicio -protagonista del premiado film ROMA de Alfonso Cuarón- usó para una campaña de belleza una de sus creaciones: un vestido midi de mangas acampanadas en verde aqua y con bordados artesanales.