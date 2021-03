¡Atentos varones!: esta es la prenda que se pondrá de moda en invierno

La gabardina es ese abrigo que funciona en días en los que no hace ni frío ni calor. En los que no se sabe si va a llover o no. O simplemente con la intención de lucir más British. Y este año es tendencia absoluta.

Un poco de historia:

La historia de la gabardina es ampliamente conocida. Thomas Burberry funda su firma en 1856. Su empeño era crear ropa para protegerse del clima al clima británico (frío y lluvia), y así dio en 1879 con el algodón de gabardina, un tejido resistente e impermeable. Con este material se confeccionaron varias prendas, hasta que en 1914 recibe el encargo de crear el abrigo que formaría parte del uniforme militar de la I Guerra Mundial. Así surge la gabardina tal y como la conocemos hoy y de donde toma su nombre en inglés: Trench Coat (abrigo de trincheras).

Este item se reinventa y se verá en diferentes tipologías.

Como tantas otras prendas del uniforme militar, con el paso del tiempo la gabardina se ha convertido en una pieza de entretiempo funcional y en un abrigo básico del armario masculino. Invertir en una es una valor seguro para atravesar tanto la primavera como el otoño y por que no invierno, cuando sobreviene el conocido como entretiempo. Sin embargo, en 2021 sufre un nuevo giro y las principales firmas de moda, en su empeño por que hagamos compras más conscientes y duraderas en el tiempo, posicionan al abrigo de trincheras como una de las principales tendencias del año (tanto en primavera / verano como en otoño / invierno).

Propuestas de colores

En 2021, la gabardina regresa en su silueta más primigenia: amplia, holgada, larga hasta más allá la rodilla y, en la mayoría de los casos, en su color beige original. Las versiones son infinitas, tanto con botonadura simple como cruzada. Pero no solo el beige triunfa esta temporada otoño/invierno 2021, los que quieran poner un punto diferente a sus looks podrán hacerlo con la gabardina clásica en un tono blanco roto, azul, verde militar y el rey de los oscuros: el negro.

Clásico y actualizados.

Si pensabas que el trench se iba a quedar en la primavera de 2021, estás muy equivocado, porque en el otoño / invierno de 2021 volverá a ser una de las grandes tendencias de la temporada. En color beige y con cinturón se ha paseado por los desfiles de Ermenegildo Zegna, Dries Van Noten, Louis Vuitton, Loewe, Kolor, Vetements o Y/Project. Pero aún hay más, porque del blanco primaveral pasaremos al negro para darle un giro a la propuesta, tal y como han mostrado en Fendi o Dior Men.

Este item tiene la capacidad de adaptarse a todos los looks.

Lo hemos visto combinado con jeans, con remeras y pantalón sastre, también con traje e incluso en total look monocolor, fundiendo su color y camuflándose con el del resto de prendas (otra de las principales tendencias de las últimas temporadas). El secreto de su supervivencia es la selección natural y la adaptación al medio, que diría Darwin. Se ha estrechado, ensanchado, acortado y alargado según los tiempos y las modas, sin perder nunca su esencia. Para la nueva década volveremos a emular a Humphrey Bogart en Casablanca.

Color block y con aires deportivos.

La elección de tu referente queda en tus manos, pero lo cierto es que si tienes que hacer una buena inversión para el resto de tu vida, quizá este sea el momento de hacerte con una buena gabardina atemporal. Empieza este otoño/invierno 2021 como uno de los hombres mejor vestidos del mundo y no dejes de hacerlo nunca..