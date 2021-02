¿Vestir de negro en verano? ¡Por supuesto!

Vestir de negro es una elección sin riesgos. Porque es clásico, se adapta a todos los entornos y no falla. Este color y la moda siempre hicieron buena dupla, sólo basta ver a los personajes del fashion business para darse cuenta de que el negro es la primera, y a veces, única opción. O a la historia de la moda: Cocó Chanel inventó y le dio marketing al vestido negro; Cristóbal Balenciaga sedujo a mujeres sedientas de moda con volúmenes arquitectónicos; Hubert de Givenchy, junto a Audrey Hepburn, nos enseñó que se podía desayunar mirando la vidriera de Tiffany vestida de negro con un croissant en la mano. Además, Christian Dior dijo que es color que estiliza y sienta bien. Por eso y más, el negro es color un infalible.

Mezcla tejidos para hacerlo mas sofisticado

Pero, cuando la sensación térmica marca 35 grados a la sombra, este color adorado ¿sigue rankeando entre las prioridades?Desafiando la sabiduría popular que piensa que el blanco es la mejor opción para vestir en verano y no padecer el calor, la ciencia lo reivindica y asegura que lo mejor para el verano es usar ropa holgada y de color negro.

Color que estiliza la figura.

¿Hace más calor si usamos ropa de color negro? Si nos paramos al sol las posibilidades son exactamente las mismas que si vestimos de blanco, celeste, rosa o beige o cualquier color. Incluso si estamos en traje de baño.

Derribamos el mito del que la ropa oscura en verano produce mas calor.

La ropa negra, absorbe el calor del sol, pero también lo absorbe de nuestro cuerpo y nos libera de él. Si además la ropa negra que llevamos es holgada, se crea una corriente de aire entre la ropa y la piel que ventila y nos da la sensación de más fresco. Es por este motivo que en el desierto se observa gente vestida completamente de negro, pero siempre con ropa holgada.

Apuesta por prendas holgadas para que ingrese le aire.

¿Qué me pongo?

Las fórmulas no existen. Existe el estilo personal adecuado a la situación. Para llevar un total look en negro y no hacerlo del todo monótono puedo probar con la idea de refrescar un total black look apoyándoté en los tejidos para intensificar su carga visual. Las transparencias también entran en esta categoría convirtiéndose en un recurso visual bien utilizado. Para reforzar la ecuación, otros materiales notables pueden potenciar aún más el estilo: tejido de punto, tejidos planos. Para crear un outfit con estiloso y para nada aburrido.

El total blak se puede convertir en recurso práctico a la hora de vestir.

Una estupenda cualidad del color negro en tu ropa es que puedes lucir tanto formal como tan casual o como quieras. Naturalmente, todo va a depender de las prendas que elijas. Un Total Black para hombre puede ser tan práctico en un día de oficina como para salir de fiesta .La simpleza es la piedra angular del éxito. Prueba unos jeans , una remera negra, y una bomber o biker y ya estarás marcando estilo.