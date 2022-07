La influencer que enseñar a decorar los espacios con poco presupuesto

Agustina Tardito tiene 31 años, es licenciada en administración de empresas, coach ontológica y trabaja con Instagram dando tips de decoración a bajo costo. En esta nota, charlamos con ella para conocer un poco más acerca de lo que hace y sobre decoración.

En su cuenta de Instagram cuenta con 100 mil seguidores. La siguen porque es la encargada de decorar hogares a bajo costo. Es inspiración para muchas personas que les gusta tener tener espacios armoniosos y bellos.

“Me abrí mi cuenta de Instagram cuando estaba remodelando mi casa anterior. Básicamente, porque sentía que todo lo que estaba haciendo con el presupuesto que tenía, que no era mucho, demostraba que no hace falta tener una fortuna para poner linda tu casa. Y, justamente, eso fue lo que me hizo crecer”, explicó Agus.

“Instagram me permitió conocer muchas marcas y emprendedores buenísimos y de todo tipo”. Foto: Instagram.

“Creo que hay mucho desconocimiento sobre las cosas que se pueden hacer con bajo presupuesto. Eso, que es lo que yo muestro en mi cuenta, es novedoso para las personas y lo que lo hace tan valioso”, agregó.

¿Cómo se pueden aprovechar mejor los espacios de casa?

¡Viviéndolos! Siempre le digo a mis clientes que primero vivan la casa y después hagan cambios. Porque cuando uno la vive identifica más claramente qué le es funcional en su día a día.

Proyecto Gonzalo, antes. Foto: Tina.

¿Cómo puedo entrenar el ojo para tener una decoración barata y linda?

Para tener una decoración barata hay que buscar, buscar y buscar. He pasado semanas rastreando algo, en especial, hasta dar con el precio. Y lo lindo es subjetivo a cada ojo. Mientras le guste a quien lo habita ya es suficiente.

El después del baño. Foto: Tina

¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de decorar?

Buena distribución de los muebles, tamaño proporcional de los mismos y ¡estar en los detalles! Estos hacen la diferencia: velas, mantas, almohadones, flores, alfombras, cuadros, entre otros.

En caso de realizar asesorías, ¿ qué es lo que más te consultan, cómo es el proceso y cómo podemos contactarte?

Lo que más me consultan es cómo mejorar el espacio con bajo presupuesto y, también, son los proyectos que más me gustan. Me contactan por mi Instagram, piden cotización y yo, después de algunas preguntas, les paso el presupuesto.

Ten en cuenta que para contar con un lindo hogar no es necesario disponer de mucho presupuesto. Puedes tener una casa armoniosa con decoración a bajo costo.

¡Muchas gracias Agus por servirnos de inspiración y por tu buena onda! Clickea aquí para conocer más sobre su trabajo