Fashion Police vendimial: los looks de los eventos VIP

Como todos los años, el mismo reúne a grandes figuras de la política nacional y provincial y a lo más representativo del empresariado vitivinícola e invitados.

MDZ Femme estuvo ahí para analizar los diferentes looks que eligieron tanto mendocinas como mendocinos. Con mi mirada crítica como Fashion, elegí los estilismos más destacados.

Look 1: Con prendas básicas y colores neutros creo un look bohemian chic, con el detalle de su calzado estilo tejano.

Look 2: Rosa palo y blanco para crear look minimalista respetando el dress code para un evento para el día.

Look 3: Apostado por la tendencia del mix & macth y colores pasteles y gris. Muy adecuado para el desayuno

Look 4: 3 básicos del guardarropa remera estilo lencero, falda lápiz en estampado tartán, zapatos brogue charolados. Para abrigar y cerrar un look grunge, un trench color beige. ¡Perfecto!

Look 5: un total look en remera y pantalón oxfort en tonos nude y para contrastar un blazer negro XXL.

Look 6: otra que aposto por un total look en rosa palo fue nuestra directora del suplemento Femme. Impecable y acorde al evento.

Look 7: el indispensable Little Black Dress con un detalle bordado que adorna la parte superior del vestido.

Look 8: un look Black and White, contrastes de largos. Crearon un armonía perfecta para estilo minimalista.

Look 9: apostado a lo seguro, con estilo casual y estiloso.

