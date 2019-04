El regreso de las botas Cowboy

Una pieza que seguro está en tu lista de deseos, pero no sabés si invertir o no en ellas. Se trata de las botas texanas, que ya aparecieron en el invierno pasado y que siguen este año. Son ideales para usar en temporada otoñal, ya que son una opción perfecta para los días que todavía no hace tanto frío.