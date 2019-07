¿Cómo usar un reloj de forma correcta?

El reloj se ha convertido en un complemento absolutamente indispensable en nuestro día a día. Al igual que dicen de los zapatos, el reloj es capaz de revelar rasgos de nuestra personalidad. Es por esto que la elección de un reloj adecuado es totalmente necesaria para controlar la imagen que queremos mostrar de nosotros mismos.

Aunque no hay técnicamente una manera correcta de usarlo hay mucha tradición e historia. ¿Sabes cómo usarlo?

Tips para el uso correcto:

Existen relojes de pulsera de distintos estilos y tamaños que pueden utilizarse como un accesorio funcional o como una joya que añade estilo y favorece a nuestra imagen. Aún cuando es aceptable usarlo para casi cualquier ocasión, existen algunas pautas básicas para elegir el reloj de pulsera más apropiado. Estas pautas se enfocan en qué tipo de reloj es más apropiado para cada situación y ambiente, cómo combinarlo con un atuendo y cómo usarlo de la manera correcta.

1. No uses un reloj de pulsera si es demasiado grande: Normalmente, la cara del reloj se mide en milímetros. Un reloj para hombre suele medir entre 34 y 50 mm, aunque pueden ser más grandes. Sin embargo, no es recomendable utilizar un reloj con una cara que mida más de 50 mm. El tamaño estándar para un reloj ideal es de entre 34 y 40 mm.

# Reloj casual

2. Decide en qué muñeca usarás el reloj: No hay un lado “correcto”. Elige en qué muñeca se sentirá más cómodo y sin perjudicar tus movimientos. Por lo general, las personas prefieren usarlo en la mano no dominante, ya que sería incómodo escribir con un reloj en la muñeca.

# Reloj elegante

3. Usá el reloj al lado del hueso de la muñeca: asegúrate de que la cara quede justo al costado del hueso de la muñeca que se encuentra hacia afuera (cúbito). Cuando estés de pie, la manga de tu camisa debe cubrir el reloj por completo o casi por completo. Si vistes una camisa de manga larga, el reloj solo debe ser visible cuando flexionás el brazo. Nunca usés el reloj encima de la manga de la camisa.

# Reloj informal

4. Utiliza una correa que te quede bien: un reloj debe verse cómodo y natural, y nunca debe tener una apariencia descuidada. Quizá sea necesario ajustar la correa a fin de que no cause incomodidad en la muñeca, la cual cambia de tamaño ligeramente cuando se mueve.

# Reloj minimalista

5. Combiná el reloj con tus zapatos: normalmente, si vas a usar zapatos de vestir, lo más apropiado es usar un reloj de vestir. Asimismo, si vas a usar zapatillas, entonces lo más apropiado es usar un reloj deportivo. Por otro lado, si tus zapatos no son completamente de vestir ni deportivos, como un par de botas, zapatos náuticos, lo más apropiado es usar un reloj casual.

# Reloj-deportivo

6. Elige un reloj que puedas usar a diario y que combine con prendas casuales: El reloj que uses todos los días debe ser neutral y duradero. Debe estar hecho para usarse mientras realizas actividades diarias, como ir al trabajo, asistir a reuniones sociales casuales y hacer recados. El acero inoxidable es un material bastante común y popular para este tipo de reloj, ya que le da una apariencia neutral y resistente.

#smartwatch

7. Usá un reloj formal para asistir a eventos con un código de vestimenta formal: Algunos ejemplos son las bodas, cenas formales, presentaciones de negocios o teatro, entre otros. Un reloj formal añade un toque final a un atuendo elegante.

No hay una fórmula exacta para elegir un reloj, ya que otros muchos factores pueden entrar en juego: una persona deportista es posible que necesite un reloj con mayores prestaciones (que tome el pulso, con cronómetro, impermeable), o un ejecutivo puede beneficiarse en mayor medida de un smartwatch. Pero sean unos u otros, el reloj siempre ha de estar presente en nuestra vestimenta, da un toque de lujo a nuestros estilismos.