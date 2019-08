Cómo usar prendas con brillo de día

¿Te animarías a usar brillo de día? Esperamos que sí, porque lo que antes era un "no" rotundo, hoy es tendencia. Las telas satinadas, metalizadas e incluso con paillettes ya no son un exclusivo de noche, sino que también se pueden usar de día, y encima quedan muy bien. Sin embargo, es fundamental no usarlas indiscriminadamente y saber incorporarlas de modo que no desentonen y no queden fuera de lugar. Así que si sos amante de estas texturas, ¡prestá atención porque esta nota es para vos!