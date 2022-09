Cómo te afectarán los planetas en la semana de la Luna llena

¿Estás más cansado? ¿Con menos ganas de socializar o por el contrario con unas ganas locas de salir, divertirte y conocer gente? ¿Te sientes presionado o de mal humor? En todas estas cuestiones interviene la astrología y la manera en que te afectan los planetas en el día a día, con sus movimientos y energía. Por eso resulta clave conocer este panorama astrológico que realiza la astróloga predictiva Priscilla Maciel con las claves de lo que sucederá en los próximos días, en la semana de la Luna Llena que será el sábado 10.

MARTES 6: Un día atareado, con mucha exigencia

Hoy martes será un día muy atareado que tendrás que manejar sabiamente. Seguimos con la Luna en Capricornio, esto hará que estés más dispuesto a trabajar duro por tus objetivos, haciéndote más responsable, exigente y con capacidad de concentrarte en lo importante. Tal vez puedas sentirte un poco solitario, o que no puedes confiar tareas a otros, ya que nadie podrá hacerse cargo de las cosas mejor que tú mismo.

“La Luna hará durante la madrugada un aspecto fluido a Urano en Tauro, que nos ofrece una gran inspiración práctica, casi visionaria, para resolver los problemas técnicos que surjan de improviso. Tendremos más lucidez y rapidez mental, combinada con una buena intuición para hallar nuevos caminos e ideas originales que nos faciliten nuestro desempeño”, explica Maciel. La experta asegura que la tecnología será una herramienta fundamental en todo este proceso. “La Luna en Capricornio también aspectará favorablemente a Neptuno, reconectándonos con nuestro lado sensible después de tanta concentración y frialdad”, agrega la astróloga predictiva.

Es recomendable dar un paseo por la naturaleza o sentir la tierra para rebajar la energía tensa de la conjunción que la Luna hará con Plutón en Capricornio ya para la tarde. Tanta sobrecarga de responsabilidad y dificultad para delegar puede terminar repercutiendo en nuestro humor. Esta conexión con la naturaleza, aunque sea al menos pisar el césped descalzo, te ayudará a templar los nervios para poder descansar correctamente a la noche. Pero alerta, “ya que la entrada de la Luna en Acuario puede agudizar el nerviosismo y la inquietud mental”.

MIÉRCOLES 7: Un día entretenido y creativo

El miércoles amanecemos con una Luna en Acuario, que cambia radicalmente la energía con respecto a los días anteriores. Maciel explica que si estábamos algo serios y solitarios, el ambiente ahora se vuelve sociable y muy activo, con sorprendentes giros de dirección y una buena interacción grupal y social.

Será un miércoles entretenido y creativo, para intercambiar ideas y compartir nuestra inspiración con otros. “Durante todo el día la Luna estará haciendo buenos aspectos, el primero a Júpiter en Aries, que nos alineará con nuestra voluntad y propósito, incrementando nuestra confianza a la hora de avanzar. Hoy es un buen día para dar ese paso que te generaba cierta inseguridad, sin pensarlo demasiado”, asegura la astróloga predictiva, que realiza consultas personalizadas online.

Para la tarde la Luna aspectará a Mercurio en Libra y Marte en Géminis, ambos signos de aire y fundamentalmente sociales. Es una tarde ideal para conversar y cooperar con otros, para compartir nuestros proyectos e ideas y enriquecerlos con la participación de otras personas. “Hoy pueden surgir nuevos planes e ideas que ni siquiera se nos habían ocurrido, siempre que demos lugar a los demás y no tratemos de imponer solo nuestro propio criterio”, comenta la experta. Si bien la energía es fluida, podemos sufrir de exceso de actividad mental y tener alguna dificultad para dormir. Aprovechemos para crear y tratemos de meditar y relajarnos antes de ir a descansar.

JUEVES 8 Día intenso, con buenos resultados

Tendremos un jueves intenso, que exigirá toda nuestra concentración, pero con buenos resultados. “En la madrugada del jueves, la Luna en Acuario estará aspectando a Quirón en Aries con un revelador sextil. Si bien lo más probable es que estemos durmiendo, este aspecto puede favorecer que ciertos miedos internos se aplaquen y ayudarnos a despertar con una mayor confianza en nuestras propias ideas”, asevera Maciel.

“Durante la mañana la Luna en Acuario hará una tensa cuadratura con Urano en Tauro, que puede hacer que despiertes algo ansioso, y que no reacciones demasiado bien a los imprevistos que puedan surgir”, aclara la creadora de Los Astros dicen. Puede que en un día así tu mente esté algo acelerada, pero te sientas bastante tenso. Trata de respirar hondo y fluir con lo que suceda, ya que no podrás tomar el control y puede que tus planes no puedan darse tal cual esperabas.

“Por suerte, la Luna también se encontrará con Saturno en Acuario, lo que nos dará la capacidad para revertir estos imprevistos a nuestro favor y mostrar nuestro lado más creativo e inspirado. Es posible que tengamos que cambiar el plan inicial, pero si nos concentramos estos cambios sólo pueden ser para mejor”, afirma la experta en astrología.

VIERNES 9 Día perfecto para el arte y la creatividad

Mientras dormimos, en la madrugada del viernes la Luna entrará en Piscis, permitiéndonos por fin relajar la mente y descansar como corresponde. “De hecho, con la Luna en Piscis tendemos a estar más somnolientos, y a tener sueños más vívidos, así que presta atención a las imágenes que vengan durante la noche, porque pueden contener información interesante, especialmente cerca de la Luna Llena”, advierte Maciel .

La Luna en Piscis tiende a dispersarnos y volver nuestra atención hacia adentro, perdiendo foco en el mundo real y material. Durante la mañana tendremos la oportunidad de equilibrar esta energía cuando la Luna haga una oposición a Venus en Virgo, su signo opuesto. En Virgo, nos centramos en los detalles prácticos de las cosas, y en esta oposición el cielo nos invita a que tengamos los pies en la tierra, pero sin olvidar nuestros sueños.

“Esta configuración es buenísima para todo lo que tenga que ver con el arte y la creatividad, ya que nos da la inspiración y la intuición, además de la pericia para llevarlo a la práctica. También es un buen aspecto para sensibilizarnos con los demás y poder ayudar desde lo práctico”, asegura la astróloga predictiva. La experta advierte que para la noche la cuadratura de la Luna con Marte en Géminis dispersará nuestra atención, siendo difícil llevar a cabo ciertas acciones y decisiones. ¡A relajar sin culpa!

SÁBADO 10 Un día muy movilizante

El sábado es un día especialmente movilizante, ya que tenemos dos de los tránsitos más importantes del mes: por un lado Mercurio comienza a retrogradar, y por el otro habrá Luna Llena. “Mercurio comenzará a retrogradar en la madrugada en el signo de Libra, y ya sabemos lo que esto significa. Comienza un período de revisión, de mirar hacia atrás, también de malentendidos y algunas trabas en nuestra planificación, por lo que debemos tomarlo con calma”, advierte la experta.

“Por otro lado, poco antes de despertar tendremos la Luna Llena en Piscis, la flor visible de una semilla interna que sembramos hace 6 meses, para la Luna Nueva en Piscis”, afirma Maciel. Es posible que esta noche tengas sueños bastante intensos, cargados de información importante, y que durante el día estés un poco sensible y despistado. “El consejo es tomárselo con calma y no sobreexigirse. Es momento de observar, a nosotros mismos y a nuestro alrededor, qué pasa, qué sentimos, cómo nos conectamos con nuestro entorno”, recomienda la creadora de Los astros dicen.

Además, durante la tarde la Luna se conectará amablemente con Neptuno y con Plutón, ambos planetas profundos y emocionales. Es un día muy sensible, en el que podremos encontrar más certezas en nuestra intuición y nuestras emociones, que en la realidad material.

DOMINGO 11 Día para recuperar la confianza y el entusiasmo

El domingo de madrugada la Luna entrará en Aries, dejando atrás la sensibilidad pisciana y ayudándonos a activar, a despertarnos.“Tendremos una buena ayuda del trígono entre el Sol en Virgo y Urano en Tauro, que nos pondrá de nuevo los pies en la tierra y nos devolverá las ganas de sentirnos útiles y realizar nuestras tareas”, observa Maciel.

El domingo es un día para que puedas centrarte en revisar tus últimos pasos, y en tratar de entenderte con quienes te rodean.

La conjunción de la Luna con Júpiter en Aries puede darnos la suficiente confianza y entusiasmo como para seguir avanzando en nuestros planes, y casi sin pensarlo nos encontraremos haciendo un montón de cosas para compensar la introversión de los días anteriores, en los que pudimos haber dejado algunas cosas por hacer.

Sin embargo, durante la tarde la oposición de la Luna con Mercurio en Libra, nos recordará que Mercurio está retrógrado y que no es buena idea avanzar con según qué cosas, por más motivados que nos sintamos. “Es posible que encuentres obstáculos con los que no habías contado, o que tengas algún malentendido con alguien allegado que te desvíe de tu idea inicial. En cualquier caso, no dispones aún de la información necesaria para iniciar cosas nuevas o dar nuevos pasos”, advierte la experta.

Centrémonos por ahora en revisar nuestros últimos pasos, y en tratar de entendernos con quienes nos rodean.