Cómo será tu suerte según el tarot para el fin de semana

Llega el fin de semana y resulta clave saber cómo el movimiento astrológico influirá en cada uno de los signos. La astróloga Silvina Péngov, creadora del @eluniversoquenoves, comparte el mensaje del tarot para saber cómo será tu suerte según el tarot este fin de semana. Las claves en tus relaciones y los detalles que debes tener en cuenta en relación a tu vínculo con los otros.

Aries

Carta: La sacerdotisa.

Mensaje: En cuanto a los vínculos hay muchas cosas que revisar internamente. Si hay algo que te está molestando del otro seguro que es algo que puede tener más que ver contigo. Fíjate qué te molesta del otro porque quizás es algo que tienes dentro tuyo. Esta es una carta de revisión y de chequeo propio.

Tauro

Carta: La rueda de la fortuna.

Mensaje: Puede ser que estés sintiendo que hay algunas relaciones que se están terminando, que se acaban. La carta de la rueda marca cosas que quedan atrás. Pero lo que queda atrás es porque tenía que ser así, ya que va a dar espacio también a lo nuevo.

Géminis

Carta: El mago.

Mensaje: Debes dar un paso adelante. Si hay algo que quieres hablar, que quieres comunicar es el momento de hacerlo. El otro está esperando que des el primer paso. Así que anímate y hazlo.

Cáncer

Carta: La luna.

Mensaje: Quizás hay cosas que revisar que tienen más que ver con el pasado. Puede ser alguna relación de ahora que se relacione con cosas que se vienen repitiendo. Debes observar hacia atrás en tus historias para tratar de entender desde dónde te vinculas. Te vas a dar cuenta que eso es lo que hay que sanar.

Leo

Carta: Los enamorados.

Mensaje: Es una semana para charlar, para comunicarse. Mercurio está en sombra. Ya está por retrogradar así que lo que está trayendo con este aspecto es una revisión de muchas cosas. Te está invitando a que revises lo que haga falta en referencia a tus vínculos. También que te animes a hablarlo. Genera un encuentro con el otro y si es necesario negociar.

Virgo

Carta: El Papa

Mensaje: Quizás hay algo como que por ahí todavía no estás viendo. Si hay alguna relación o algo que te tiene preocupado, estaría bueno que lo puedas conversar con alguien que sepa, que pueda orientarte. Si sientes que solo no puedes pide ayuda. Debes estar abierto. Si algún amigo está un poco distanciado, acércate y pregúntale en qué anda.

Libra

Carta: El colgado.

Mensaje: Buena semana para observar, para no hacer mucho en cuanto a los vínculos. Tiempo de parar. Quizás siempre estás haciendo mucho por los otros y este es el momento como de parar y ver qué hace el resto por tí.

Escorpio

Carta: La justicia.

Mensaje: Deben tomar decisiones. Hay cosas que seguramente tienen que definir si las dejan atrás o avanzan. Esta carta hará que la justicia esté a tu favor. Pase lo que pase es para tu mayor bien y para el de todos los involucrados.

Sagitario

Carta: La templanza.

Mensaje: Es una semana para tratar de armonizar en tus vínculos, para tratar de lograr un mayor entendimiento. Tal vez estés necesitando demostrar o conectar más con las emociones y poder hablar con los otros desde el corazón, desde lo que realmente les está pasando y no seguir postergándolo Sagitario.

Capricornio

Carta: El diablo.

Mensaje: No debes tratar de controlarlo todo. No todo el mundo va a actuar como tú. No todo el mundo tiene los mismos valores, esta carta te invita a soltar un poco el control y a no enojarte tanto. Relaja y acepta que son personas diferentes y por eso no actúan como actuarías tú.

Acuario

Carta: El ermitaño.

Mensaje: Esta carta te dice que pares un poco la pelota y empieces a mirar hacia el pasado. Puede ser que alguna relación del pasado envuelva una situación similar. El desafío va a estar en ver cómo actúas esta vez en base a lo que aprendiste. Llegó el momento de demostrar eso que aprendiste y resolver las cosas de un modo diferente.

Piscis

Carta: El emperador.

Mensaje: Debes tratar de mostrarte más seguro de lo que quieres y de lo que no quieres. Debes creértela un poco más, no estés tan al servicio del otro. Tienes que empezar a hacer foco más hacia ti mismo, a saber qué es lo que quieres y qué estás dispuesto a dar en una relación y que no.