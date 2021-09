Este lunes habrá Luna nueva en Virgo, ¿cómo nos afectará?

El lunes 6 de septiembre llega la Luna Nueva en Virgo. “Para que se de una Luna Nueva, el sol y la luna tienen que encontrarse en el mismo grado matemático. En este caso se da en el 14 de Virgo, dando inicio a un ciclo de 6 meses donde vamos a trabajar con la energía de este signo”, explica a MDZ la astróloga y tarotista Silvina Pengov. La experta sugiere que este es un excelente momento para realizar intenciones.

Pero, ¿cómo nos afectará en el día a día la energía de esta luna?. Pengov explica: “Esta luna viene bastante fuerte aspectada por varios planetas. Hay una amplia conjunción con Marte (el planeta que rige la acción), que también está en Virgo”.

Para la experta en astrología, creadora de @eluniversoquenoves “este contacto nos pide que nuestras intenciones estén mejor planificadas que nunca. Como el guerrero Marte va a estar bajo el hechizo de Neptuno retro en Piscis, esto puede hacer que que por momentos nos encontremos confundidos. Cuanto más certeros seamos con las intenciones, menos vamos a sentir esas nebulosas”, aclara la astróloga.

Otro factor clave a tener en cuenta estos días es que “los planetas en Virgo, van a estar contactando con Urano retro Tauro, “que desde el 2018 nos pide a todos que salgamos de nuestra zona de confort , haciendo las cosas de una manera diferente. Nos invita a reinvertarnos”, comenta Pengov.

Con respecto a las intenciones para la Luna Nueva, lo ideal es hacerlas 8 horas antes y 8 horas después del evento, que sucederá hora Argentina a las 21.51 del lunes. Por eso se recomienda hacer la lista de intenciones desde las 13.51 hasta las 05.51 del día siguiente.

“Por supuesto que si por alguna razón no pueden realizar las intenciones en los horarios sugeridos no dejen de hacerlo. En esa franja horaria la apertura está más intensa pero no significa que fuera de la misma no haga ‘efecto’”, aclara la experta. Lo ideal es armar la lista de intenciones haciendo foco en aquello que sabemos que necesitamos para evolucionar.

“Es importante acompañar el plan de acción detrás de cada intención. Por ejemplo si el objetivo es cambiar los hábitos de alimentación, debo pedir turno con un nutricionista. Si la intención es dedicarme un tiempo para mí, revisar los compromisos que tengo esta semana que no me suman y cancelarlos”, explica la astróloga.

Algunas temáticas que trae Virgo: