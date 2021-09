Astrología china: predicciones de la semana signo por signo

¿Es un buen momento para pedir casamiento o mudarme con mi pareja? ¿En el trabajo es tiempo de recalcular para evitar que sea una carga y empezar a disfrutar de lo que hago? ¿De qué manera puedo mejorar mi estado de salud? La experta en astrología china Rafaela Rubin, creadora de www.fengshuirafaela.com, comparte con MDZ las predicciones de la semana para los 12 signos del zodíaco chino.

Rata

Mensaje de la semana. “Esta semana las Ratas tienen que tener un plan B ya que es probable que las cosas no salgan como esperan o como se imaginan. Deben hacer un balance con los errores y tomar como aprendizaje lo que está sucediendo”.

Amor: “Puede que te manipulen, te mientan o te engañen. Pero no lo tomes como algo muy personal. Tal vez la otra persona oculta algo porque considera que es mejor. No te cuestiones la relación, es un problema de la otra persona y no contra vos. Es una semana para compartir en pareja y si no es algo importante, relax y deja que fluya”.

Trabajo. “Momento para trabajar sin estrés y no priorizar solo el trabajo. Esta semana debes priorizar los afectos, la familia. Así podrás conectar con tu parte más amorosa y relajar más”, dice Rafaela Rubin.

Clave de la semana: “No tomen atajos con respecto a la salud, no busquen la salida rápida. La clave es el equilibrio. No hay poción mágica para estar bien. La clave de la semana es reconocer los errores. No está mal reconocer si te equivocaste o si algo no salió como esperabas”.

Buey

Mensaje de la semana: “ Pueden sentir que perdieron el tiempo con gente que creían que era correcta y descubren que no lo son. Pero a no preocuparse. Deben pensar en ustedes mismos”

Amor: “Debes darte cuenta de las necesidades de tu pareja, y hacerle lugar. Si no lo haces podrás encontrarte con que la relación está en problemas. Puede producirse un quiebre con la demanda del otro que te reclama y no le respondes”.

Trabajo: “Son momentos en los que debes tener claridad mental y ser decidido. Así podrás enfocarte en los objetivos o metas que te propongas. Es la única manera de lograr resultados esta semana. No hay que titubear frente a los desafíos. Aprovecha la creatividad para avanzar en temas laborales.

Clave de la semana: “Es tiempo de realizarte chequeos y tener al día los controles de rutina. Mucho más si son personas mayores. La clave será importante sonreir frente a cualquier situación. Esto no significa negar lo malo, sino que pongas una sonrisa para salir adelante y que las cosas estén mejor.”

Tigre

Mensaje de la semana: “Esta semana debes dejar el orgullo de lado. Si hablaste, respondiste mal, pedí perdón y disculpas. Debes trabajar un poco más la humildad y aceptar tus errores. Esto te beneficiará y traerá mejores energías.

Amor: “Muy buena fortuna para los Tigres en el amor. Los que están solos, tienen la chance de retomar algo que no fue, que viene del pasado. Estén atentos porque a partir del 27 se siente más fuerte la energía con relaciones que fueron cortas y no llegaron a más y tal vez se pueden retomar”. Una segunda oportunidad para esas relaciones que no funcionaron.

Trabajo: “No debes hacer lo justo y necesario para cumplir. Esta semana debes dar un poco más de vos, ver si puede aportar nuevas ideas que sumen más valor a tu trabajo. También buscar nuevas opciones para generar más alternativas laborales. Eso traerá mejores proyecciones económicas. No alcanza con llegar puntual y cumplir con lo básico”.

Clave de la semana: “El Tigre debe descansar mejor. Tal vez su cama no está en una buena posición y esto afecta su dormir. La clave de la semana: debe ser más amoroso y trabajar en las relaciones. Eso te traerá buenos resultados en todos los niveles de tu vida. Atención al modo en que te manejas con las otras personas”.

Los signos Perro y Mono tienen buena energía para el amor esta semana. A disfrutar. Foto: Unsplash

Conejo

Mensaje de la semana: “Deben seguir cultivando vínculos, trabajar en las amistades, en la relaciones. Están bien encaminados con esto. Les permitirá convertir esto que están construyendo en claves para el futuro”.

Amor: “Si estás en pareja hay energía de solidez. Los Conejos deben mirar al futuro y plantearse objetivos de a dos. Si están en un momento de distanciamiento, atención esta semana porque esta relación se puede enfriar aún más. Riesgo de ruptura. La clave en el amor es ser conciliador, llegar un acuerdo si les interesa seguir o salvar esa relación”.

Trabajo: “En el trabajo no te dejes engañar por posibles proyectos, Debes tener los pies sobre la tierra. No cuentes nada hasta que no tengas certezas de que vaya a salir. Es momento para encontrar soluciones laborales”.

Clave de la semana: “Esta semana deben hacer las cosas bien con respecto a la salud. Escucharte a ti mismo, tener más confianza y seguridad. Esto te dará fortaleza tanto mental como física. La clave: no claudicar, no darse por vencido. Trata de explorar nuevos horizontes, buscar nuevos objetivos para salir airoso frente a cualquier situación que se te presente.

Dragón

Mensaje de la semana: “Debes estar más alegre esta semana. Es tiempo de frenar para encontrarle un sentido a tu vida. Puedes estar atravesando un momento de desmotivación pero si le pones alegría y una sonrisa a tu día a día las cosas irán mejor para ti y para tu entorno”, asegura la experta en astrología china.

Amor: “Atención a dificultades en el hogar con respecto a las finanzas. Esto puede traer desacuerdos con tu pareja. Pueden aparecer situaciones imprevistas que te desorganicen. Debes resolverlo con paciencia y como ya te dije, con una sonrisa y entusiasmo”.

Trabajo: “Debes trabajar en nuevas oportunidades, no temas a los cambios, que te vienen muy bien y te benefician. Quizás te puedan hacer ganar mucho más dinero de lo que creías. No te resistas. Atención a las ideas nuevas que aparecen en tu mente, y a trabajarlas.

Clave de la semana: “Con respecto a la salud se recomienda no discutir. Evitar confrontaciones, esto te puede afectar. La clave de esta semana es conectar más con la naturaleza. Super positivo para hacer un pequeño viaje corto. Aprovechen para recargarse de energía positiva y estar bien con ustedes”.

Serpiente

Mensaje de la semana: “Presta atención a tu forma de pensar. Si piensas negativo, atraerás situaciones negativas. Si piensas positivo, aparecerán mejores oportunidades en tu vida. No te desesperes, no te pongas mal si no encuentras la solución”

Amor: “La energía pide sinceridad. Si están en una crisis de pareja y sienten que ya no va más, esta energía habla de finales y nuevos comienzos. Pero para eso debes ser sincero. Si no lo haces puede traerte inconvenientes y ponerte trabas en nuevos vínculos. Los que están en una relación es momento para disfrutar tiempo juntos, salir y no herir a la otra persona”,

Trabajo: “La Serpiente debe estar más activa y presente en el trabajo. Cuidado si no están prestando atención o cuidado por hacer las cosas bien. Pueden estar desganados, pero eso les traerá problemas laborales. Es clave centrarse y darle valor e importancia porque tienes grandes riesgos de perder tu trabajo”.

Clave de la semana: “Con respecto a la salud es tiempo de darle importancia. Deben solucionar cuestiones pendientes y reforzar la autoestima. debes valorarte, amarte. Trabaja duro en tu fortaleza espiritual. La clave de esta semana: si las cosas no salieron como esperabas, a redoblar la apuesta para ir por lo que realmente quieres. No debes desperdiciar tiempo ni lágrimas en lo que no fue: es momento de activar”, adelantó Rafaela Rubin.

Caballo

Mensaje de la semana: “Una semana de creatividad, con muchas ideas, tratando de lograr nuevas metas y objetivos. Así que debes concentrarte en estas ideas. Si hay alguna área de tu vida en la que no te sientes cómodo, trabaja en esos cambios porque la energía es muy positiva”.

Amor: “En cuestiones de amor debes dedicar tiempo a tu pareja. Buen momento para agradecer y consentir a tu ser amado. Si estás solo hay grandes posibilidades de tener una pareja, que alguien se acerque a ti con ganas de tener una linda relación. Esto cambiará todo ya que el amor es la fuerza más poderosa que traerá nuevas oportunidades a tu vida”.

Trabajo: “El Caballo se estuvo esforzando mucho y no vio los resultados que esperaba. Puede que tenga complicaciones con los negocios, con el dinero. No esperes soluciones mágicas. Debes seguir esforzándote para lograr estos resultados. Es la única manera.

Clave de la semana: “Con respecto a las cuestiones de salud no debes bajonearte. Hay que tener actitud positiva para superar las cosas que no se están dando como quieres. Debes ser positivo para tener una semana provechosa y salir adelante. La clave de esta semana: todo lo que hayas estado trabajando, todo el esfuerzo que hiciste va a dar frutos. A seguir con la actitud positiva que te ayudará a ver reflejado todo lo que vienes haciendo”.

El Tigre debe sumar nuevas ideas y aportes en su trabajo para crecer. El Cerdo debe encontrar un momento de disfrute en lo laboral, para que no sea siempre carga. Foto: Unsplash.

Cabra

Mensaje de la semana: “Las Cabras pueden estar disconformes, indecisas. Si quieres un mejor porvenir o futuro debes hacer los cambios necesarios para lograrlo. Es momento de replantear tus tiempos, de lo que estás haciendo con tu vida. Clave activar, no te quedes en el ni”.

Amor: “Aparecen posibles engaños, infidelidad. Esto te puede dejar al descubierto y quedar atrapado en esta situación. Si estás a disgusto con tu pareja atención porque puede aparecer otra persona, tal vez del pasado. Así que si atraviesas una crisis debes aclarar la mente para saber qué es lo que realmente quieres. Cuidado con las tentaciones, es momento de definirte”.

Trabajo: “Momento de decisiones importantes, aunque hay riesgo de equivocarse. Es clave trabajar en la claridad mental para evitar errores o situaciones negativas. Debes concentrarte y tener los ojos bien abiertos a la hora de tomar decisiones”.

Clave de la semana: “No hay grandes problemas de salud, pero si tienes algún malestar no debes dejarlo pasar y visita al médico. Clave de esta semana: expresar lo que sientes para que sea una semana provechosa, de buenas decisiones y sin errores”.

Mono

Mensaje de la semana: “El Mono debe trabajar en los avances que quiere. Proyectar estudios, tomar un nuevo curso o estudio que le dará avances en su carrera en su profesión”.

Amor: “Hay energía de amor en el aire. Si estás con ganas de romance escucha a tu corazón porque la energía está muy propicia para parejas, para conocer a alguien. Si ya te gusta alguien, está bueno que se lo digas. No desperdicies este valioso tiempo, porque hay altas chances de construir una linda relación. No seas tímido y sé honesto con tus sentimientos. Es una semana para conectar con la energía del amor para los que están en pareja. Momento de revincularse y del disfrute”.

Trabajo: “El Mono debe tener en cuenta que si quiere avanzar y crecer debe esforzarse y no desperdiciar las oportunidades. La energía del año beneficia al Mono. No debes desaprovechar este momento tan preciado”

Clave de la semana: “Debes aprender a relajar, disfrutar, para bajar un poco el nivel de estrés. No tienes que tener miedo si quieres avanzar. Hay que enfocarse, esforzarse en los objetivos que te propongas. Es clave ser positivo y eliminar los miedos. Trabaja en la seguridad y confianza en tí mismo para salir adelante”.

Gallo

Mensaje de la semana: “Tal vez sientas cansancio extremo, estrés. Así que es momento de relajarse, divertirse, reír un poco más con los amigos y familia. No te preocupes tanto por lo laboral.”

Amor: “Debes pasar tiempo con tu familia y pareja. Es importante que si quieres avanzar o formalizar una relación debes esperar y no apresurar las cosas. Si piensas en casamiento o mudarte con tu pareja, hay que darle un poco más de tiempo a esa idea”.

Trabajo: “Es una semana donde debes trabajar la seguridad, evitá el miedo a tus jefes o superiores. Debes trabajar más relajado, para mejorar tus relaciones laborales. Esto te traerá más comodidad”.

Clave de la semana: “Debes relajarte, disfrutar más. Ya que demasiado estrés y preocupaciones te pueden traer problemas de salud. Debes fortalecerte internamente. La clave: evita el estrés y busca tu tranquilidad, sin tantas preocupaciones y problemas constantes. A poner música y divertirse. Disfruta”.

Perro

Mensaje de la semana: “Cuidado con lo que dices, hablas y comentas. No cuentes metas, proyectos u objetivos. alguien puede ‘robarte’ esta idea o tirarte mala energía”, alerta Rafaela Rubin.

Amor: “Es una buena semana para el amor. Las personas que están en pareja, denle lugar al otro, háganlo sentir importante. Es momento de compartir tiempo en familia y disfrutar. Para quienes están solteros, permítanse conocer a alguien. Estén atentos a los detalles con el otro”.

Trabajo: “Con respecto al trabajo deben ser más simples, no complicarse ni dar tantas vueltas, Es tiempo de ser concretos, ya que sino tendrán complicaciones en el trabajo o no les permitirá terminar cosas importantes”.

Clave de la semana: “Eviten discusiones y enojos. Es clave ser conciliador, trabajar más en las relaciones ya que los beneficiará y les traerá bienestar. Esta semana es importante que sepas que no todo siempre sale a la perfección o como quieres. Tal vez no estés conforme con las cosas como están, pero debes trabajar en esto para que sea una semana productiva”.

Cerdo

Mensaje de la semana: “Buena semana, con aspectos positivos. Toma los consejos que te dan los otros ya que te favorecerán y obtendrás mejoras. Buen momento para aprovechar charlas con otros”

Amor: “No compitas en el amor. Sé tu mismo, no trates de ser superior a tu pareja. Hay buena energía para el amor, para divertirse. Rían juntos y a disfrutar. Si estás solo es clave que no idealices, a vivir con los pies en la tierra”.

Trabajo: “Si no te sientes bien o disconforme, es clave trabajar en el disfrute laboral. No puede ser una carga. Es una semana para buscar satisfacciones, tu espacio que te haga sentir bien”.

Clave de la semana: “Es importante que trabajes en la tristeza por lo que no fue, o una situación traumática. Sería bueno realizar algún tipo de terapia que pueda ayudarte a quitarte esos traumas que te traban. Clave de la semana: presta atención a ese buen consejo, a esa persona que te dice que confíes. Te permitirá avanzar y lograr tus objetivos”.