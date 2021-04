Horóscopo de la semana según el tarot: signo por signo

A través de la tirada de tarot de Pink Moon, conoce qué le depara a tu signo esta semana.

Aries

Este finde úsalo para organizar las ideas que andan dando vuelta en tu cabeza, ordenarlas y reflexiona sobre ellas para organizarte sobre cuáles serán tus siguientes pasos. Hay varios proyectos personales que te gustaría empezar y les venís dando vuelta hace un tiempo, lo mejor sería que dejes de limitarte y arranques ahora porque tenes la energía para lograr lo que te propongas.

Escuchate más y hace las cosas que tengas ganas de hacer.

Géminis

Es hora de que empieces a aceptar que darle la espalda a todo lo que sentís no te lleva a ningún lado, acéptalo para poder liberarte. Este fin de semana todo se empieza a acomodar y a alinear a tu favor y te darás cuenta que muchas cosas tienen que cambiar para disfrutarlas más y gran parte de ese cambio viene de vos. Concéntrate en ti y sal a divertirte o mírate una serie que te haga reír, necesitas reír mucho.

Tauro

Este finde concéntrate en la reflexión de tus siguientes pasos, te mereces un buen descanso para recargar pilas, avanzar y tomar impulso hacia las cosas que son importantes para vos, todo lo que te brinde crecimiento. Encuentra un equilibrio entre lo que te hace feliz, lo que disfrutas y lo que sabes que tienes que hacer por que es importante y te ayuda a evolucionar.

Eso te va a ayudar a no desperdiciar energías y a relajarte un poco con respecto a tus responsabilidades.

Cáncer

Es el momento ideal para ir pensando en concretar cada uno de los planes o ideas que tengas, pero primero define bien cuáles son tus ideales, que es lo que realmente quieres para poder tener una visión y claridad a la hora de accionar. Además, cuentas con muchísima creatividad en este momento déjala fluir. Aprovecha toda la energía que tienes y comete el mundo,hace lo que tengas ganas de hacer divertirte y conecta con tu esencia.

Leo

Hay muchas cosas que estás ignorando por no enfrentarte a lo que realmente pasa adentro tuyo, trata de hacerte consciente de eso y deja la mente que quiere controlar todo a un lado para no terminar canalizando esta energía de manera no tan conveniente. Recurre a tu sabiduría interior y date cuenta que hay un montón de oportunidades disponibles y tienes que aprender a verlas. Victimizarte de cada situación no te va a llevar a ningún lado. Conecta con algo que te apasione y que te desconecte del mundo mientras lo haces.

VIirgo

Es hora de ser feliz y dejar de darle poder y valor a la ansiedad y a todos esos pensamientos que te estresan, cambia de estado mental y llévate a la felicidad a través de los pensamientos, no seas tan exigente como vos. Trata de mejorar la comunicación con los que te rodean, interactúa a personas que te motiven.

Todo este proceso va a brindarte mucha renovación, vos ahora encárgate de los cambios internos.

Libra

Es hora de que empieces a disfrutar más, y preocuparte menos. Aléjate de todo lo que te cause estrés y hace algo divertido y distinto que te saque de lo cotidiano. Esto te va a ayudar a ver todo desde otra perspectiva a veces es mejor alejarse de todo y darnos cuenta que todo es cuestión de actitud, a veces estamos a una sola decisión de que hacer que nuestra vida sea más simple y mejor.

Escorpio

Lo importante es que hagas lo que hagas decidas desde lo vos realmente quires y siempre seas fiel a tus ideales. Tienes que tomar algunas decisiones y es importante que priorices tu estabilidad en todo sentido. No le des lugar al autoboicot que te impide reflejar tu esencia y enfócate en ser quien realmente quieres ser.

Haz algo que te relaje y te haga sentir plenitud, escuchate más.

Sagitario

Se vienen nuevos comienzos, desafíos cosas que tal vez nunca has hecho pero te van a dar crecimiento. Organizate y no dejes que tantas cosas por hacer o por querer hacer te nublen la mente. Enfócate en lo que merece tu atención, tus proyectos, tus pasiones, las cosas que tienes que dejar atrás para poder hacer lugar a todo eso que va a llegar a tu vida y va a ayudar a que todo se armonice.

Capricornio

Anímate a hacer lo que quieras hacer. Estás preparándote para un nuevo comienzo hace las cosas más simples no analices tanto todo, no malgastes tus energías dándole valor a lo que no lo tiene y hace lo que quieras sin pensarlo dos veces. Cuando cambies la forma en la que miras todo lo que te rodea todo va a ponerse a tu favor. Este finde hace todo lo que tengas pendiente y aprovecha para soltar estructuras.

Acuario

Este finde semana haz algo que te conecte con vos mismo y con las personas que más quieres tener cerca. Las comunicación y las conexiones van a ser muy importantes. Ante cada reto que se te presente trata de recurrir a tu madurez emocional y mantenete alejado de todo lo que te drene tu energía y te agobie.

Este mes de abril te va a traer mucha fortaleza interna.

Piscis

Se vienen nuevos comienzos de cosas que hace bastante venias proyectando. Refuerza tu autoestima y la confianza en ti. Conéctate con la diversión, la risa, el disfrutar de los placeres de la vida, te lo mereces. Todo eso te va a ayudar a tomar fuerzas para todo los cambios que se vienen. Pero siempre busca un equilibrio y no olvides recurrir a tu intuición si necesitas una respuesta.