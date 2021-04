El Sol cuadra con Plutón e impactará en los signos

Pero el Sol anda muy ocupado y tiene otra junta importantísima porque hoy cuadra a Plutón. Por ende, hay una gran transformación en curso.



Lo que es ya no será y lo que será aún no lo conocemos. Lo que hace el Sol hoy lo hará Mercurio en un par de días manteniendo prendido el fuego.



El fuego enciende y transforma, mueve, pero puede quemar. Usarlo debidamente requiere experiencia, enfoque y propósito.



Pero es lo que podemos decir de la vida misma.Vivirla debidamente requiere experiencia, enfoque y propósito.



Lo ideal sería parar para calcular bien. Pero en este momento no se puede parar, hay que seguir. Hay que hablar, hay que hacer, hay que apostar.



Hay que aprovechar la corriente de cambio. Krishnamurti dijo que no tememos al cambio, ya que no conocemos que viene después. Lo que tememos es soltar lo conocido. Soltar la seguridad que nos da, algo que igual no nos gusta, pero es seguro.



Duele menos hacer la transformación necesaria que aferrarte a lo que no te hace bien. No es fácil pero puede ser épico.