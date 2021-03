Luna creciente en Leo: así está afectando a tu signo del zodíaco

Con la Luna creciente en Leo, con la que necesitamos expresión a todo lo que da. "¿Recuerdan lo que les dije ayer? Justo antes de un gran salto surgirán dudas que justificarán por qué sería buena idea mantenerte tal y como estás", indicó Mia Astral en su cuenta de Instagram.





Es como si tu vieja versión se apegara a la incómoda comodidad que conoce y la nueva versión aún no tuviese mucha fuerza, así que cede.





Pensamientos como: “Si me atrevo, después qué pasará con todo lo que he construido”. “Si me dejo llevar por esto nuevo/esto que me llama, después lo voy a lamentar”. Y la más famosa de todas: “Mejor mal conocido que bueno por conocer”.





"Y ojo, esto no es un llamado a apostar el título de tu casa en Las Vegas. Mucho he hablado de crear un plan de transición, pero con bastante claridad y constancia diaria conectando con tu intención de cambio. Esto se trata de usar las dudas a tu favor, tomarlas como un aviso de que ya estás dejando una vieja posición subjetiva donde ni siquiera te preguntabas", agrego la astróloga.



¿Qué necesitas?

Tiempo

Paciencia

Disposición

Mirar desde arriba para no tener tanto miedo y abrirte a esas preguntas. Respondértelas fortalece la conexión contigo y solo tú tienes las respuestas de las más importantes. Apóyate.



Mercurio en Piscis en tensión a Marte en Géminis y a los nodos del karma también nos recuerda que tenemos opciones y podemos verlas. Eso también es un gran avance.