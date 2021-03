Inicia un nuevo año astrológico y así podría afectarte

El 20 de marzo se abrieron las puertas el equinoccio de otoño e inicia no solo el año astrológico, sino también el contacto con nuestro ciclo vital en la rueda que marcan las cuatro estaciones de las que disfrutamos los cambios en la naturaleza y en nuestros estados y comportamientos anímicos.

Se produce en este inicio de ciclos el cambio energético vinculado al cambio climático. Ahora sensiblemente vamos a sentir el recorrido de estación en estación.

"Te sugiero que en este 2021 no te pierdas de esta sincronicidades entre la naturaleza y tu espíritu, te será revelador", dijo la biodecodificadora Claudia Luchetti.





Las antiguas civilizaciones dependían de la siembra, por lo cual en la primavera sembraban y en el otoño cosechaban. Hoy en el hemisferio Sur, tenemos que pensar en cosechar, sin distraernos. Por eso,en este marzo hay hojas que se caen y otras que quedan prendidas al árbol, esas que no caen, las que están agarraditas son a las que les tenemos que prestar la debida atención porque están vivas.



En este clima energético hay tanto día, como tanta noche. Tanta luz como oscuridad. Durante las primeras semanas de este período del año, es difícil tomar decisiones porque estamos confundidos entre nuestras posibilidades: lo queremos todo y nos frustramos cuando las cosas se postergan o se dilatan.



El poderoso juego de la sombra nos permite iluminarnos en nuestros necesario e impostergable discernimiento:



¿Dónde estás poniendo la energía?

¿Qué te hace bien y que te hace mal? ¿Quién te acompaña y es par?

¿A que estás aferrado que aún no te diste cuenta que esta muerto y no te permite avanzar?

¿Por qué siempre te querés agarrarte de algún muerto?

¿Con qué estás cargando que no te corresponde?

¿Haces espacio para el placer?