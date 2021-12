Revelaciones de la astrología china para cada uno de los signos

La astrología china y el feng shui se basan en el aprendizaje para fluir con las mejores energías y así atraer lo que deseas a tu vida. Por eso es importante saber día a día cómo será tu suerte signo por signo y qué actividades se recomiendan hacer y cuáles no.

También es clave cómo y cuándo hacer pedidos al universo para que lo que deseas se te cumpla. La experta en astrología y metafísica china Rafaela Rubin, creadora de www.fengshuirafaela.com, lleva estudiando el tema hace muchísimos años con maestros de linaje chinos.

“Quienes estén interesados en conocer más de esta práctica milenaria pueden consultar el Pack Energético de pedidos, que incluye los mejores días y direcciones para que utilices, además de un ritual exclusivo para que intenciones y atraigas a tu vida aquello que quieres”, asegura la experta.

Aquí el detalle de cómo será la energía y la buena fortuna para los 12 signos del zodíaco, según la astrología china:

Rata

Mensaje: “Presta atención a los malestares, si te sientes con agotamiento descansa. Clave: la energía está positiva, puede que te enteres de cosas que no sabías. Tiempo para relajar, disfrutar y fluir con las energías”.

Amor: “Tiempo de disfrute. Aprovéchalo”.

Trabajo. “La energía indica complicación pero no te preocupes que las cosas se van a ir solucionando poco a poco. Espera a una energía positiva para realizar inversiones y tomar riesgos, sino no lo hagas”.

Buey

Mensaje: “La energía te da oportunidad de relajar, de disfrutar un poco más. Pero debes prestar atención y no meterte en líos o problemas. Disfruta equilibradamente. Atención a los excesos. Clave: concéntrate en todo lo que tienes que hacer y termina los pendientes. La energía te acompaña en todo lo que tienes que hacer. Aprovecha la energía de la Rata que todavía está vibrando a tu favor”.

Amor: “La energía habla de desinterés, falta de entusiasmo. No tomes la pareja como una obligación. El amor se trata de otra cosa. Si estás en una relación hace mucho tiempo y perdiste ese fuego sagrado, debes dialogar con tu pareja porque no se está dando esa revinculación. Hay energía para disfrute, si no puedes hacerlo debes ahondar más profundo para ver qué es lo que pasa y lo que sientes”.

Trabajo. “Es tiempo de disfrutar del trabajo, de las cosas que vienes haciendo y de tus logros. Buena semana”.

Tigre

Mensaje: “En cuestiones de salud estás en una etapa de mejoras. La energía marca que debes tener constancia y también trabajar en la autoestima y la valoración. Si no estuviste demostrando a tu cuerpo y a tu alma el amor que tienes hacia ti mismo, es momento de hacerlo. La energía del mes Rata te ayuda a estar en forma. No desperdicies este mes muy poderoso en cuestiones energéticas Tigre. La clave: si te sientes atado, es tiempo de liberarte a nivel espiritual para trabajar y reformar las cosas que sientes que ya no van. Rompe con patrones viejos, que vienes repitiendo. Puedes hacer que las cosas empiecen a cambiar”.

Amor: “No desestimes cualquier situación que estés atravesando. La energía te dice que tienes el poder en tus manos, puedes tener la vida que deseas, pero debes cambiar un poco la actitud si estás vibrando de forma negativa. También hay energía para disfrutar de una relación amorosa con menos compromisos. Debes decidir qué es lo que quieres en este momento”.

Trabajo. “Son tiempos en los que no debes tomar grandes decisiones si no sabes para dónde ir o no tienes seguridad de lo que estás haciendo. Recomiendo que te pongas en modo bicho bolita y espera que pase la indecisión hasta tener en claro qué hacer”.

Conejo



Si eres Conejo y estás en una relación esta es una buena semana para revincularse, para volver a mirarte a los ojos con tu pareja como lo hiciste esa primera vez, Foto: Pixabay.

Mensaje: “Tienes que estar más calmado, en modo relax. Debes aprender a disfrutar, permítelo. El miércoles con energía recibir excelente para recargarte de la energía de la naturaleza, de buenas vibras, de energía positiva. Hay buena energía no la desaproveches esta semana. Clave: presta atención a lo que te dicen los otros. No es momento de contar lo que piensas y cómo lo harías sino estar más abierto a escuchar. Nuevas ideas te estarán compartiendo y te van a servir”.

Amor: “Buena semana para revincularse, para volver a mirarte a los ojos con tu pareja como lo hiciste esa primera vez, Si te has sentido alejado de tu pareja, este es momento para reencontrarse. Si tienes ganas de tener una relación Cupido está dando vueltas, actívate, abre las puertas de tu corazón, la energía del amor está cerca”.

Trabajo. “La energía te dice que debes pensar que hay otras maneras de ver las cosas, otros puntos de vista. No pierdas de foco la meta y los objetivos por encerrarte en cómo ves las cosas”.

Dragón

Mensaje: “Debes tener cuidado con tomar frío. Si estás en el hemisferio sur puede ser que pases del calor al frío y esto te haga resfriarte. Si estás en el hemisferio norte, del mismo modo, evita los cambios drásticos de temperatura. No tomes frío, sin que tu cuerpo esté abrigado. Semana para cuidarse. La clave: no prestes atención al que dirán o a los comentarios que te pueden dejar bajón. Semana para proyectarte en todo lo que quieres lograr. Evita discusiones, no malgastes tu energía. Refuerza tu sistema inmune”.

Amor: “Si estás en una relación puede que haya chispazos, pero no te preocupes. Pronto pasará esta energía. Si te sientes presionado, o tu pareja te requiere más tiempo trata de no discutir esta semana, no pelees. Estarás malgastando tu tiempo y tu energía. Si estás soltero tendrás oportunidad de formar una relación que dure en el tiempo. También el domingo estará bueno para el amor. Dragón aprovecha a conquistar a esa persona que tienes en vista. Elige los días positivos para el amor para tener una cita y que todo fluya”.

Trabajo. “Buena semana para el dinero. La energía te pide que te enfoques, no claudiques, ni sientas que no tienes la capacidad para lograr todo lo que te propones. Evita chismes o comentarios que no te suman y te pueden hacer tambalear”.

Serpiente

Mensaje: “En cuestiones de salud la energía dice libera endorfinas, haz actividad física, descarga y estate en un modo más relajado. Puede haber tensiones esta semana. Debes cuidarte. Mejora la actividad física, ejercicio y también los buenos pensamientos. Es clave esta semana tener actitud positiva, mente positiva para terminar los pendientes y los compromisos que asumiste”.

Amor: “La energía te habla de que es momento de pensar en un futuro y no voltear la cabeza hacia atrás. Siempre hacia adelante, deja atrás lo que no pudo ser. No caigas en la trampa pensando en quizás tal vez, esto no te hará bien para tu estado anímico y emocional”.

Trabajo. “Debes equilibrar tu energía. Puede que te sientas agotado, estresado, a causa de demasiadas situaciones a resolver. Si delegas debes controlar sí o sí porque hay chances de que no las terminen como lo planificaste”.

Caballo

Mensaje: “Debes relajar un poco más, libera tensiones, desintoxícate. Es buen momento para recargarte de energía positiva, Tienes un agotamiento de todo este año. Aprovecha los días recibir para conectar con la energía de la naturaleza y recárgate de energía. Camina descalzo por el pasto, abraza un árbol, toma sol las primeras horas del día y con eso te sentirás renovado. Clave: debes encontrar el equilibrio en todas las situaciones que se te presenten. Trabaja en vínculos y relaciones. Semana positiva para contactos, para nuevos vínculos. Si tuviste un entredicho o no te desempeñaste bien no seas orgulloso y pide disculpas, sé una persona más amena que la energía te favorecerá con creces”.

Amor: “Tal vez estás pensando cosas que no son que te generan celos. Piensa antes de actuar, no seas impulsivo. Cuidado al hablar ya que puedes herir a tu pareja. Si estás soltero juega al misterio, ya que esta energía te ayudará a que esa persona que tienes en vista se muestre más interesado hacia ti”.

Trabajo. Si tienes un trabajo donde manejas tus horarios, eres tu propio jefe esta semana te puede llevar al límite, puede estar complicado con temas de dinero. Si estás pensando en hacer inversiones es mejor que no las hagas en este momento”.

Cabra

Mensaje: “En temas de salud, que no te suba la presión, quizás tienes muchos frentes que atender pero la energía te pide paciencia y que te actives en modo zen. Hay cosas que podrás resolver, otras que no. Que no te suba la presión debido a la intensidad. Por otro lado si te sientes más bajoneado, haz cosas que te den alegría. Conecta con el amor, con gente que te hace bien y manda buenas vibras a tu vida. Clave: la vida es bella, hay muchas cosas por las que reír, disfrutar, conecta con la energía de la familia. Disfruta de esos momentos con energía positiva y personas que te apoyarán si estás un poco bajoneado”.

Amor: “La pareja es de a dos. Si estás en una situación en la que te cuesta estar, tal vez es momento de separarse por un tiempo, decir adiós, repensar. Es tiempo de entablar una nueva relación, tal vez desde otro lugar. No te desanimes, no te decaigas. Pronto cambiará la energía a tu favor. Si estás soltero nadie te impide disfrutar, aprovecha la vida para ser feliz”.

Trabajo. “No bajes los brazos, no te olvides de tus compromisos y obligaciones. Si bien la energía cambió y comienza a ayudarte debes esforzarte, poner de tu energía para que las cosas cambien, se encaminen. Atención a engaños y estafas”.

Mono

Mensaje: “En cuestiones de salud puede que demasiada presión, estrés, haga que tengas problemas, conflictos a tu alrededor. Tal vez no te sientes del todo comprendido. Es clave bajar la tensión y el nivel de estrés. Meditación, yoga, pueden ser alternativas para alivianar el nivel de tensión. Las cosas estarán mejor si logras fluir de modo más suave. Tiempo en el que debes cuidar más tu alimentación. Realiza una dieta saludable y equilibrada. Semana para relajar, enfocarte en el trabajo pero con menos estrés. Avanza de manera positiva sin sentir tanta presión”.

Amor: “Puede que tengas chispazos y discusiones con tu pareja. Activa modo zen y amorosito y que las cosas no te impacten tanto. Si estás soltero y estás esperando para que algo se dé, debes activar para que la energía fluya si la otra persona no se anima a dar el siguiente paso. Es una semana para activarte”.

Trabajo. “Será clave manejar el estrés para avanzar en nuevos proyectos y planes. Aprende a disfrutar y a tener el camino más liviano, suave. Debes fluir. Será clave mejorar la manera en que vivencias cada una de las situaciones laborales”.

Gallo

Mensaje: “Debes comer mejor, desayuna, comienza el día con más vitalidad. Trabaja en cómo te sientes, en las frustraciones si las cosas no se dan como esperabas o como las tenías planificadas. Atención a tu estado anímico y a tener una dieta balanceada. Clave: si te sientes comprimido, sobreexigido, poco a poco la energía va a ir cediendo y te vas a sentir más liberado. Mientras tanto deberás equilibrar los compromisos, el estrés y la ansiedad para que te vayas sacando cosas de encima. Una cosa a la vez, así saldrás de esta semana ileso”.

Amor: “El amor se trata de comprensión, de acompañamiento. Si no lo tienes tal vez eso no sea amor y sea otro tipo de relación. No te sientas bajo presión si tu pareja no te entiende. Busca el diálogo y si no ve la manera en no sentirte desanimada. Procura que haya entendimiento en la pareja”.

Trabajo. Debes mejorar tus tiempos, establece prioridades. Utiliza la agenda porque puede que te retrases y no llegues a tiempo con lo que debías cumplir. Si no lo haces puedes tener problemas en el trabajo. Concéntrate en tu desempeño de manera positiva”

Perro

Mensaje: “Debes cuidarte en temas de salud, cuidado con tomar frío ya que puedes engriparte. Tienes que prestar atención a tus bajones anímicos que te bajan las defensas. Debes estar en modo positivo y cuidarte de los cambios de clima repentinos. Esta es una semana positiva, podrás lograr lo que te propongas y terminar con éxito si estás activo y enfocado”.

Amor: “Llegará esa persona con la que tendrás una relación muy especial. Es momento de soltar para que venga algo nuevo a tu vida. No es para preocuparse, pero evita tener discusiones relacionadas con lo económico con tu pareja”.

Trabajo. “Deberás solucionar problemas o situaciones que tengan que ver con dinero. No te preocupes porque la energía dice que pronto la situación económica va a mejorar. Debes activarte y prestar atención. Buena semana para encontrar trabajo si no tienes”.

Cerdo

Mensaje: “Buena semana en cuestiones de salud. Debes trabajar pero también darte tiempo de relax y descanso. Alimenta tu espíritu con alegría, haz ejercicio a diario. Debes tener una rutina de cosas que te hacen bien para estar más activo y positivo en lo laboral. Clave: no decaigas frente a bajones anímicos o si la tristeza te invade. Tal vez veas el camino difícil pero dentro de lo negativo hay algo positivo que rescatar. No decaigas, no claudiques, tus ideas serán exitosas”.

Amor: “Debes prestar atención a esto y recordar que una relación se nutre de todas estas situaciones. Si estás soltero, no te involucres con personas que no están a tu altura energética, mejor dejarlos pasar. En temas de pareja debes prestar atención, puede que te digan cosas que no sean ciertas. Esta semana no abras tu corazón, no dejes entrar el amor a tu vida, ya que la energía no fluye tan positivamente”.

Trabajo. “La energía te pide más compromiso para que no se te diluya como si fuera agua y pierdas el control de tus proyectos o negocios. Debes plasmarlos. Es ahora el tiempo de hacerlo”.