Astrología china: predicciones de la semana signo por signo

Estamos con la energía del mes Cerdo y bajo los efectos del año Buey. ¿Cómo afecta esto a cada signo del zodíaco chino? La experta en astrología china Rafaela Rubin, creadora de www.fengshuirafaela.com, comparte con MDZ Femme las predicciones para los 12 signos.

“La clave de la astrología china es fluir con la energía, conocer los días positivos para cada uno y actuar en consecuencia para lograr las metas y objetivos que quieres conseguir en tu vida”, asegura Rafaela Rubin, que este domingo a las 18 hora Argentina, estará dando un workshop virtual sobre pedidos y rituales 2, para conocer cuál es el guardián de tu destino y saber cómo conectar con tu energía personal.

“Enseño una técnica milenaria donde descubren la magia de conectar con tu energía personal y la del universo para atraer lo que deseas a tu vida teniendo en cuenta el guardián de tu destino. También enseñaré un ritual muy antiguo y poderoso donde caminas las 7 Estrellas del cielo con velas”, agrega la experta en astrología china.

Rata

Mensaje de la semana: “Tiempo de armar estrategias para allanar tu camino, para que sea más fácil de sobrellevar”.

Amor: “Debes tratar con personas de tu entorno. Pide una opinión o un consejo sabio ya que puedes tomar malas decisiones. No tomes decisiones sin haberlas analizado previamente”.

Trabajo. “Enfócate en encontrar la solución, puede ser que te ahogues en un vaso de agua, te sientas abrumado. Necesitas calmar tu mente. Presta atención a tu entorno, a tu problema porque lo resolverás”.

Buey

Mensaje de la semana: “Debes pensar en qué cosas te hacen bien, qué te hace balancear tu energía o disminuir el estrés. Tal vez te sientas estresado y puede ser porque no tienes un buen enfoque. Establece metas y objetivos claros. Destina tiempo para descargarte para liberar tensiones. Haz cosas que te hagan sentir bien, que te permitan conectar con la energía de la naturaleza, del disfrute. Aprovecha los días de energía positiva para recargarte de energía. El miércoles es buen día para eliminar las malas energías, bueno para hacer una limpieza energética con limón y sal.

Amor: “La energía rige alrededor de la tensión y el estrés. Debes quitarle tensión a la pareja, que no se convierta en algo demasiado pesado. Si no hay respeto por lo que desea la otra persona, por el tiempo que necesita, podrás tener problemas esta semana. Puede haber discusiones y peleas. Si estás soltero y quieres tener pareja, actívate porque hay energía de pareja, para comenzar nuevos vínculos”.

Trabajo. “En temas de trabajo es momento de ser más expeditivo, más resolutivo. Debes ser práctico”.

Tigre

Mensaje de la semana: “Excelente semana, con muy buenas energías. Para equilibrar todo lo que sentías que no estaba bien. Es una semana liberadora, que te permitirá sentir la brisa que toque tu rostro. Las cosas vienen bien. Con esta energía debes ser una persona agradecida, contarás con personas especiales que estarán apoyándote. dándote una mano. Así que no te olvides de ser humilde y agradecer”.

Amor: “Pueden volver sentimientos del pasado de bronca, de situaciones que te dejaron triste, posibles engaños. Es momento de olvidar esos momentos tristes que viviste. Eso no te ayudará a avanzar. Para los que están solteros buen momento para energía de amor, pareja, de sexo”

Trabajo. “Debes abordar los diferentes desafíos con buena predisposición, buena actitud. Es una semana muy positiva por eso si tienes una situación difícil o algo que debes resolver la mejor actitud será la clave”.

Conejo

Mensaje de la semana: “Tiempo en el que debes empezar a olvidar cosas del pasado, enfócate en el presente para poder avanzar. Es momento de hacer foco en tu propia esencia”.

Amor: “Tal vez sigas dando vuelta con situaciones o personas del pasado y la energía está dando vueltas diciéndote que está todo dado, todo hermoso para que comiences una nueva relación. Si ya estás en pareja debes prestar atención a los distanciamientos o a los entredichos que pudieron tener. Tal vez no prestaste atención o no valoraste distanciamientos o enojos. La energía te ayuda, te acompaña, así que aprovéchala”.

Trabajo. “Buen momento, la energía te acompaña. Atención con enojos, disputas, entredichos con superiores o compañeros de trabajo. Debes tener en claro cuál es tu rol y responder bien, de buena manera”.

Dragón

Mensaje de la semana: “Debes prestar mucha atención a cómo te expresas. A no discutir. El Dragón debe volar más bajo y no llevarse a nadie puesto, ya que podrá tener conflictos, discusiones y se puede tornar algo más tenso todavía. Puede ser en el entorno, en tu trabajo, o con tu familia. Esta semana te conviene estar en ‘modo amorosito’, es lo que más te conviene”.

Amor: Tienes que estar atento a lo que te pide la pareja, lo que necesita. El amor es una planta que hay que regarla todos los días. Presta atención a sus necesidades, lo que te pide y necesita quien está contigo. Necesitas consentir a tu pareja. También debes ponerle más pasión a la pareja”.

Trabajo. “Debes prestar atención ya que es posible que no sepas todo y debas aprender cosas nuevas. Si eres un profesional eso también aplica a que tengas que aggiornarte con nuevos conocimientos. Si debes firmar contratos o acuerdos debes prestar atención a la letra chica, alerta con posibles engaños”.

Serpiente

Mensaje de la semana: “Tiempos intensos. Puede que vivas momentos álgidos, de pasión, de entusiasmo, de locura y también momentos de alegría. Deberás equilibrar energéticamente para estar bien con tu propia energía. Practica la solidaridad, debes ser una persona más bondadosa. Evita los chismes, no hables a las espaldas de los otros. Evita los malos sentimientos, ya que eso te traerá mala energía. Si quieres atraer buenas vibras comienza por ser una persona con buena energía”.

Amor: “Puede que se te presenten oportunidades relacionadas al amor. Si estás en pareja puede aparecer un tercero. La infidelidad es una cuestión de decisión, la energía se puede presentar y tú decides si quieres o no. Para los que están solteros hay energía de amor, de romance, de pareja. Pero es probable que esta relación no dure mucho en el tiempo. Mi consejo es: disfruta, aprovecha esta energía para pasarla bien”.

Trabajo. “Debes ser más creativo, más flexible. No solo hay que resolver problemas o situaciones que requieran que seas práctico y estructurado. Explora otra manera de hacer las cosas, potencia la inventiva. Esto te traerá resultados y te acercará a las metas u objetivos que tienes en tu mente”.

Caballo

Mensaje de la semana: “Tiempo donde debes conectar con la energía del placer. Presta atención e identifica cuáles son tus pasiones, cuáles son las cosas que te dan alegría. Estamos bajo la influencia de la energía del mes Cerdo. Esta energía te dice que puedes sentar la base de cosas que quieres que duren mucho en el tiempo, de cambios profundos. No te olvides de esos cambios que quieres para tu vida. Date los gustos. Una escapada de fin de semana, ir a comer a determinado lugar. La energía te invita a que trabajes en lo que te provoca placer y te da felicidad. Atención a los puntos de vista diferentes. Debes ser más receptivo, incluso cuando no estás de acuerdo con lo que el otro te dice”.

Amor: “Si estás en una relación puede haber chispazos, discusiones. Las cosas no vienen del todo bien. Tal vez alguno pensó en separarse pero la energía te dice que es tiempo de revincularte, de reencontrarte, de recuperar el amor, encender el fuego, la energía de pasión. Si estás soltero tienes posibilidades de tener pareja, pero debes prestar atención a ser sincero con lo que realmente quieres en esa relación. Así evitarás falsas expectativas”.

Trabajo. “Es importante que cuides tus palabras, cómo te expresas. Pon un terrón de azúcar en la boca para ser dulce a la hora de responder. Evita ser impulsivo. No te olvides que en lo que respecta a vínculos es importante ser receptivos. No debes confrontar si no estás de acuerdo”.

Cabra

Mensaje de la semana: “Momento muy positivo. Puedes concretar muchos objetivos. Es probable que quieras finalizar o concluir pendientes, que están dando vueltas y has suspendido por H o por B. Debes enfocarte en esto ya que la energía está muy positiva. Hay nuevos proyectos que se avecinan. Pero no te olvides de concluir con los pendientes, no dejes cosas sin resolver”.

Amor: “En temas de amor está hermosa la energía para la Cabra. Si estás en pareja, actívate, tienes ganas de hacer un viaje juntos. ¿Hace tiempo que no disfrutan de tiempo de calidad entre los dos? Los que están solteros, Cupido está en el aire dando vueltas”.

Trabajo. “Debes enfocarte en terminar las cosas pendientes ya que hay nuevos proyectos que se avecinan. También es tiempo de hacer un mea culpa y las cosas que no hiciste bien en el pasado en este presente deben ser prioridad, indicativo de no volver a cometer estos errores”.

Mono

Mensaje de la semana: “Son tiempos muy positivos. Todo lo que estás planificando puede traerte grandes resultados. Debes organizarte y planear, no te pierdas de hacer grandes proyectos para ti, se viene un buen año para el Mono”.

Amor: “Muy positivo para el Mono. Si estás en pareja hay energía de amor, de romance, de disfrute, de sexualidad. Si estás soltero Cupido está dando vueltas así que aprovecha la energía, presta atención a tu entorno. Mono debes abrir tu corazón para que llegue lo que tanto esperas”.

Trabajo. “Debes concentrarte en esas ideas que te vienen a la mente de repente. Tener claridad te va a servir para tomar decisiones. Tienes todo para lograr lo que te propongas. La energía del año Buey te sigue asistiendo, no olvides esto para lograr las metas. No desperdicies este valioso tiempo para que todo lo que te propongas se materialice con éxito”.

Gallo

Mensaje de la semana: “Te has liberado de todas las complicaciones y trabas que sentías. Esta semana es especial y muy productiva. El Gallo sale del gallinero y despliega todas las plumas”.

Amor: “La energía de amor está hermosa para el signo Gallo. Si estás soltero puede llegar esa persona que tanto deseas que llegue, o la relación que tanto deseas tener. Atención con los engaños. Ojo con en quien confías, lo que ocultas puede ser descubierto”.

Trabajo. “En cuestiones laborales necesitas cambiar de actitud. Debes ser una persona más empática, solidaria, para obtener mejores resultados”.

Perro

Las personas de signo Perro que están en pareja debes considerar las necesidades del otro: sus sentimientos, sus emociones y lo que necesita. Foto: Unsplash.

Mensaje de la semana: “Momento en el que debes tener predisposición, actitud positiva, buen ánimo frente a los desafíos que se presenten. La energía pide que exteriorices más. No seas introvertido. La energía te ayuda si sabes expresar lo que te pasa”.

Amor: “Si estás soltero tienes posibilidad de tener pareja. La energía de amor está ahí, pero debes ser más extrovertido. Los que están terminando una relación, pueden tener un vínculo de amistad. Si estás en pareja debes considerar las necesidades del otro: sus sentimientos, sus emociones y lo que necesita”.

Trabajo. “La energía te dice no bajes los brazos, no renuncies. Debes ser perseverante para encontrar los resultados que quieres. No debes claudicar en tus objetivos. Como dice el dicho, persevera y triunfarás”.

Cerdo

Mensaje de la semana: “Semana de desafíos, de imprevistos. Las cosas tal vez no salen como pensabas. Debes estar preparado para una derrota, puede que las cosas no salgan como las planificaste, Tienes que tener un plan B para todo lo que no salga tan bien”.

Amor: “Para los que están en pareja deben tener un diálogo honesto, sincero. Debes abrirte a las críticas constructivas y a las opiniones que son diferentes. Si estás soltero, puede que estés un poco triste, con altibajos emocionales por alguna relación que no fue o que se haya terminado”.

Trabajo. “Puede que los resultados no sean los esperados. Debes estar más abierto al diálogo, debes consensuar. Es tiempo de estar en modo zen y tener más diálogo y que las cosas fluyan”.