Claves de la astrología china: predicciones signo por signo

¿Hay una fórmula para ser más exitoso en el trabajo, en el amor, en los proyectos y las relaciones con los otros?. Para el Feng Shui, una disciplina milenaria china, la clave está en dejarse llevar por la energía, y saber cómo hacer pedidos con lo que deseas atraer para tu vida. Es importantísimo hacer cada cosa un buen día, con energía positiva para conseguirlo.

Por eso es tan importante tener en cuenta las claves de la astrología china y sus predicciones de la semana signo por signo que comparte con MDZ Femme Rafaela Rubin. La experta en astrología china es la creadora de www.fengshuirafaela.com. Este lunes 15 de noviembre a las 19 horas de Argentina estará dando un zoom gratuito sobre introducción a los pedidos para atraer lo que quieres a tu vida. Los interesados pueden inscribirse en su página. “Estamos comenzando a vivir la energía del mes Cerdo, por eso es clave aprender a fluir con su energía para atraer todo lo que deseas a tu vida”, explica Rubin.

Aquí el panorama para cada uno de los 12 signos:

Rata

Para la Rata es clave si quiere sacar adelante el trabajo pendiente, armar equipo.

Mensaje de la semana: “Debes encontrar balance entre el ying y en yan, el equilibrio entre lo que estás viviendo y lo que quieres vivir. Es clave determinar qué es lo que quieres, adónde quieres ir. Si te lo propones obtendrás resultados. Tienes la asistencia del signo del año, el Buey. Tienes las puertas abiertas para lograr tus objetivos y metas”.

Amor: “Tienes que hallar el equilibrio en las relaciones que has tenido. Debes dejar de lado la queja, el hacerte la víctima o sentir culpa. Si las cosas no anduvieron bien es momento de que hagas un mea culpa de las cosas que no funcionaron en las relaciones que tuviste”.

Trabajo. “Puedes sentirte agobiado. Es clave que trabajes en equipo. Tal vez hay algunos signos Rata que no les gusta trabajar en grupo y sienten que se desenvuelven mejor de manera solitaria. Pero esta semana es clave si quieres sacar adelante el trabajo pendiente, armar equipo”.

Buey

Mensaje de la semana: “Es tiempo de incertidumbre, de enfrentarse a desafíos que tendrás que resolver. Es momento de poner toda tu fortaleza en el terreno para enfrentar todos los desafíos que se te presentan. No es momento de titubear”.

Amor: “Son momentos de mucha pasión. Puede ser que te sientas imparable, que nadie te puede controlar. Muy positiva para sexo y amor”.

Trabajo. “Los desafíos estarán presentes. Deberás poner toda tu capacidad, fortaleza y tesón para resolver todo lo que tengas que resolver esta semana. Has entrado en la energía del cerdo y el Buey tiene mucha energía positiva para lograr éxito en el trabajo”.

Tigre

Mensaje de la semana: “Tiempo de establecer prioridades, planificar y organizar. Comenzó la energía del Cerdo y al Tigre le viene muy bien esta energía. Es una semana clave”.

Amor: “Hay energía positiva para el amor en lo que te propongas. Si no eres tan simpático, si te falta empatía, te cuesta sonreir, practica la dulzura, la seducción. Si estás buscando pareja evalúa cómo quieres que sea esa relación. Puede que te estés autoboicoteando. La energía está ahí para ti, para que hagas uso del amor, de la seducción”

Trabajo. “En cuestiones laborales puede que sientas que no estás haciendo bien las cosas. Plántate frente a los demás como un buen Tigre, no te sientas menos. La energía del Cerdo te acompaña. Es clave hacer foco y establecer prioridades para lograr las metas que quieres alcanzar”.

Conejo

Mensaje de la semana: “Tiempo de cambios, de transformaciones, la energía fluye a tu favor. El signo Conejo viene con trabas, dejamos la energía del mes Perro que te ha generado algunas complicaciones. La energía del mes Cerdo te traerá cambios. Es momento de tener calma y animarse a los cambios. No son malos, debes animarte para que nuevas cosas aparezcan en tu vida”.

Amor: “Puede que estés en una relación que no se termina, o tal vez ya cortaste pero sigues enganchado.Si tienes ganas de tener una pareja empieza a trabajar en dejar ir esos sentimientos, lindos recuerdos o historias que hayas vivido”.

Trabajo. “Todavía puedes sentir trabas, y problemas de escasez de dinero. Clave planificar y cuidar las finanzas. Ten cuidado con temas de inversiones. Si necesitas avanzar en la vida no tengas miedo a generar nuevos proyectos, pero debes cuidar inversiones”.

Dragón

. Tiempos de alegría para el Dragón. Se presentan muchas situaciones que te pondrán feliz y contento. Foto: Unsplash.

Mensaje de la semana: “Tiempos de alegría. Se presentan muchas situaciones que te pondrán feliz y contento. Tienes muchos objetivos por cumplir pero finalmente vas viendo que el panorama de incertidumbre que arrastrabas se va dispersando. Es una semana muy positiva pero debes concentrarte en todo lo que quieras lograr”.

Amor: “Momentos prometedores. Si no estás en una relación hay altas chances de que consigas pareja. Si ya estás en una relación debes prestar más atención a lo que siente, a lo que quiere tu pareja. Quizás no te estás dando cuenta y dejas cosas pasar sin darte cuenta”.

Trabajo. “Si has estado haciendo ‘la tarea’, esforzándote, yendo en busca de oportunidades y mejoras esta semana es muy prometedora. Todo lo que buscabas lo empezarás a ver a lo largo de este año. La energía del Cerdo marca cambios”.

Serpiente

Mensaje de la semana: “Tiempo en el que debes seleccionar qué batallas pelear, cuáles son los temas a enfrentar y darles prioridad. Los que no puedas atender, debes quedarte en el nido hasta que lo puedas resolver. Tendrás muchas cosas en tu mente y en tu agenda en cuestiones a solucionar”.

Amor: “Si bien llevas un mes de finales y nuevos comienzos, hay energía de amor, de pareja. Si quieres tener una relación anímate a conocer a alguien. Los que están en pareja pueden sentir tristezas, rispideces. Metete en el nido hasta que puedas hallar la solución a tu situación. Tal vez te sientas cansado, desgastado, desganado”.

Trabajo. “Debes revisar las finanzas. Si tienes un proyecto propio o personal tienes que revisar las cuentas.Si estás en relación de dependencia, es tiempo en el que deberás resolver, mantener reuniones para lograr acuerdos, será muy positivo. La energía del Cerdo puede generar que se alejen algunas personas que tal vez no te agradaban. No te preocupes”.

Caballo

Mensaje de la semana: “Tiempo de abrirse a cambios, ábrete a la energía transformadora. Renuévate, hay buena energía para abrirte a terceros y a nuevas oportunidades. No te cierres”.

Amor: “Hay energía para pareja, para nuevas conquistas. Es clave que te abras a conocer nuevas personas. Quienes ya tienen una pareja deben tener en cuenta más diálogo, comunicación y compañerismo”

Trabajo. “Tiempo de decisiones y oportunidades. Ábrete al cambio. La energía está muy buena para el signo Caballo”.

Cabra

Mensaje de la semana: “Tiempo de encontrar el balance entre el yin y el yang. La vida puede darte lecciones y ponerte frente a señales o situaciones que no imaginaste y deberás atravesar. Debes tener mente positiva y no complicarte las cosas. No sientas que no podrás encontrar la solución. Debes centrarte y hacer foco, sino las cosas se pueden complicar un poco más”.

Amor: “Hay energía de amor para los solteros, para encontrar pareja. Aunque también aparece una energía de tristeza, de bajón. Lograrás rehacer tu vida si estás buscando pareja, la energía está ahí. Modo positivo. Como el signo Cabra tiene elemento tierra en su base es posible que le cuesten más los cambios, que no se animen a salir del corral. Pero esta semana la Cabra debe hacerlo si quiere conocer una persona, tener una nueva relación”.

Trabajo. “Tiempo muy positivo ya que aparecerán nuevos proyectos, nuevos clientes. Altas oportunidades en lo laboral. Prepárate para trabajar en la renovación de un proyecto en el que vienes trabajando”.

Mono

Buenos momentos, positivos, para el Mono. Puede que tengas ganas de llevar tu relación a otro nivel: tiempo de boda o de irse a vivir juntos. Foto: Unsplash.

Mensaje de la semana: “Momentos positivos, pero debes prestar atención al modo en que te expresas, cómo te relacionas. Debes trabajar en el modo en que te vinculas con los otros. Es tiempo de generar cambios positivos en tu vida para estar bien”.

Amor: “Buenos momentos, positivos, estarás en un ‘modo más amorosito’. Puede que tengas ganas de llevar tu relación a otro nivel. Los que están solteros a no desesperar ya que la energía del amor está ahí. Calma, calma, aquí lo importante es tener la mente clara, plantéate qué es lo que realmente quieres”.

Trabajo. “Muy positivo en cuestiones laborales. Bueno para contactar con gente, vislumbrar nuevos proyectos. Es bueno los proyectos, vínculos, contactar con nuevas personas que te ayudarán en tu proyecto o negocio. Clave para no desperdiciar ni un minuto esta semana”.

Gallo

Mensaje de la semana: “Es una semana en la que debes hacer un balance de tu vida. No todo está mal. Estás donde estás por todo lo vivido y todas las lecciones que la vida te dio. Es momento de tomarse las cosas con un poco más de calma. Respira. Siente la brisa, ya se fue la energía del Perro que te trajo algunos enojos y tristezas. La energía cambió, hay nuevas oportunidades. El horizonte de cómo ves lo que estás necesitando se modifica”.

Amor: “Puede que añores cuestiones del pasado, que aparezcan recuerdos que te marquen que las cosas fueron mejores en otro tiempo. Si quieres tener pareja, la energía del Cerdo que comenzó con todo te va a asistir para lograrlo. Concéntrate en el amor, pero debes abrirte para que esto suceda. Los que están en pareja deben poner pausa, estar tranquilos”.

Trabajo. “Puedes sentirte presionado frente a diversas situaciones que debas afrontar. Espera que la situación cambie en lo laboral, puede estar un poco complejo. A no deprimirse o sentirse mal por las dificultades que pueden aparecer.”

Perro

Mensaje de la semana: “Tiempo donde debes expresar lo que sientes. Trabaja en que afloren tus emociones. No te guardes nada. Con la energía del mes Cerdo puedes querer meterte adentro de la cucha sin decir lo que te pasa o lo que sientes. Pero esto no te ayuda. Es clave que puedas exteriorizar tus sentimientos”.

Amor: “Es clave que digas lo que sientes. Si estás soltero y estás conociendo a alguien debes dejar en claro tu posición, qué cosas te interesan, que no te gusta. Para los que están en pareja también es clave el diálogo. Si tienes algún problema debes compartirlo, ya que encontrarás ayuda y apoyo”.

Trabajo. “Momento de exteriorizar si no estás a gusto, o si las cosas no salieron como deseabas. Debes exteriorizar las cosas que no te tienen a gusto. También es importante saber que es buena semana para proyectos, profesión, negocios, pero debes exteriorizar más. Deja fluir las ideas que eso te hará más productivo en tus proyectos y planes”.

Cerdo

Mensaje de la semana: “Tiempo de tomar conciencia, de tener noción de que no puedes controlar y manejar todo. Puede haber cosas que se te escapen y debes dejar que la energía fluya y fluir con ella. El Cerdo con esta energía debe exteriorizar y trabajar sus vínculos. Ahí está la clave. Debes trabajar en algo para estar mejor. Buena semana, pero debes hacer foco”.

Amor: “Si estás soltero es clave que entiendas que la indiferencia no es el camino. Debes exteriorizar, vincularte, trabajar en la relación a través del diálogo. Los que están en pareja deben tener buen diálogo, para que haya comunicación y buen entendimiento. Si no lo haces puede haber tergiversaciones, malos entendidos y efecto de teléfono descompuesto”.

Trabajo. “Tiempo de cambios, quizás puede que tengas cambios de jefes, compañeros o subordinados. Sé sincero, esto te va a dejar bien posicionado. Si tienes miedo a perder tu trabajo, no te preocupes que si hay cambios se abrirán otras puertas. Fluye con la energía de lo que sucede y trabaja en el diálogo para mejorar la comunicación. Si hay un cambio importante no te desanimes que será muy fructífero”.