Horóscopo semanal del 1 al 5 de noviembre: cambios en el dinero, signo por signo

Con el movimiento de las estrellas, el sol, la luna y el resto de los planetas están rigiendo muchos aspectos en nuestras vidas. Por ello, ten en cuenta el horóscopo de tu signo en la semana que se viene del 1 al 5 de noviembre, para descubrir los cambios en el dinero y las energías que desprenden sus trasiegos, afectando en nuestro día a día.

ARIES

Pasado Halloween, este mes de noviembre te pide que te levantes del sofá y te actives. Si lo haces, valdrá la pena. Tienes a Escorpio de tu lado y eso traerá cambios en el dinero y mucho más siempre si sabes utilizarlo. ¡Incluso podrás ligarte a ese ‘crush’ imposible!

TAURO

El mejor consejo que deberías considerar para esta semana es que te organices muy bien la pila de trabajo que aún llevas pendiente. Es muy posible que, si no lo haces, te quedes adherido a Halloween haciendo truco o trato. La clave está en que pongas los pies sobre el suelo y te concentres en vez de agobiarte por todo lo que tienes pendiente.

GÉMINIS

Probablemente esta semana tengas un malentendido con esa persona con la que estabas conociéndote. Antes de que suceda, habla las cosas aunque no tengas ganas de hacerlo. Cuenta la verdad de lo que te sucede y si no llegaste a fin de mes, que todos lo sepan. Te espera el mes de noviembre con muchos cambios positivos, siempre y cuando estés atento y no ocultes nada.

CÁNCER

La posición de Venus en Sagitario te está sentando muy bien porque saca tu parte más alegre y aventurera. Si aún no tienes nada agendado, es una semana perfecta para mandar un fueguito por MD. Puedes sorprender a quien te propongas. Eso sí, ten cuidado con no gastar demasiado en la cita. El dinero no sobra por ahora y los cambios positivos se verán recién más adelante.

LEO

Ten cuidado con el ego y la prepotencia durante esta semana. Las vibras de Escorpio te sentarán fatal y al menos a los ojos de los demás se notará. Vale que es momento de maullar y ronronear si no llegas a fin de mes y el dinero no te alcanza. No hace falta quedarte con tu disfraz de Halloween. Estate atento a los cambios de dinero que vendrán y te sorprenderán.

VIRGO

Virginianos dejen de malinterpretar a las energías palpables de Escorpio. Viven organizando el futuro y se olvidan del hoy. Será un comienzo de semana donde te tocará respirar profundo antes de desafiar, pero lo agradecerás mucho luego. Están acostumbrados al control de todo, y más aún al dinero. Se vienen cambios, lo sentimos mucho virgo, es hora de soltar de a poco.

LIBRA

Tendrás que aprovechar muy bien esta semana porque Marte aún está aquí sobre tu signo. Reflexiona cada acción que vienes llevando a cabo porque te tocará tomar una decisión un poco complicada en el trabajo. Se vienen cambios respecto a las responsabilidades, y tendrás que tomar la mejor decisión. ¿Cuál? La que a ti te haga sentir mejor.

Libra, es momento de reflexión.

ESCORPIO

¡Feliz cumpleaños para el escorpión! Ya tienes tu temporada encima totalmente regente, pero no sentirás mucho hasta la llegada de Marte a tu constelación. Lo más importante, es que vivas esta primera semana y todo tu mes con mucha intensidad, más de la que a ti te representa. Si quieres llorar, llora. Si quieres cantar, canta. Si quieres gritar porque te falta dinero, salud y amor o rebalsas de alegría, también hazlo. Simplemente sé tú.

SAGITARIO

Cuidado, que aunque Venus se encuentre en tu signo, puedes llegar a tener problemas con tu pareja o con quien estés ligando. Básicamente, no solo es momento de ahorrar tu dinero sino disgustos. El mal trago de discutir te dará mucha pereza y te hará cometer errores. Espera a los buenos tiempos y no te preocupes por equivocarte.

CAPRICORNIO

Una semana donde Venus cierra en Sagitario lo que hará que todo lo que hagas te salga muy bien. Y cuando es todo, es absolutamente todo. En cuanto a citas, alguna presentación en el trabajo que tienes pendiente y, por qué no en la salud. Es un mes donde rigen los buenos augurios para ti capricorniano. Eso sí, sé paciente porque nada se viene junto, de a una cosa a la vez, los cambios llegarán.

ACUARIO

El sol estará en cuadratura con Saturno en tu signo y te sentirás un poco agobiado. Como eres de los que necesitan sentirte sin ataduras para ser feliz, no esperes cambios y menos en el dinero. Esos vendrán solos, pero los compromisos y las responsabilidades tendrás que salir a buscarlos porque están ahí. Hazlo, porque necesitarás saldar unas deudas antes de tener que salir a pedir como en Halloween.

PISCIS

Mucho cuidado con el drama cuando Marte llegue a Escorpio. Es una mezcla explosiva para tu mente y ahora tienes que estar tranquilo más que nunca para recibir los cambios que se vienen. Nada será imposible si está preparado para recibir la abundancia en muchos aspectos. Comienza la semana con muchas energías.