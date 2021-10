Astrología china: predicciones de la semana signo por signo

¿Cómo reaccionar frente a amores del pasado que reaparecen en busca de una segunda oportunidad? ¿Es un buen momento para llevar adelante propuestas creativas y crecer laboralmente? ¿Cómo afecta Mercurio retrógrado esta semana? La experta en astrología china Rafaela Rubin, creadora de www.fengshuirafaela.com, comparte con MDZ las predicciones de la semana para los 12 signos del zodíaco chino.

“Martes, jueves y sábado serán los días mejores para el amor, de pasión, de reencuentros, ¡así que a aprovecharlo!”, comenta la experta en astrología china.

Rata

Mensaje de la semana: “Las personas no piensan igual que vos. Esto no tiene que enfadarte o molestarte. Si no estás de acuerdo con lo que opinan de vos, haz caso omiso a esa situación”.

Amor: “Puede haber altibajos, momentos de desencuentros, empieza Mercurio a retrogradar esto puede generar planteos. Si hay amor verdadero, hay que quedarse con eso y evitar las discusiones. Esto también pasará y superarán esta situación. Los que están solteros atención porque hay energía de amor dando vueltas. Pero deben abrirse para conocer a otra persona. Y aunque Mercurio esté retrógrado eso no los afectará. Deben tener en cuenta desde qué lugar se van a relacionar y cómo será ese entendimiento”

Trabajo. “La Rata está en una buena etapa con respecto al trabajo. Si sientes que no te está yendo tan bien deberás plantearte algunos ajustes, porque este año tienes el éxito asegurado. Debes aprovechar que este es un buen año para no derrochar dinero, debes potenciar tu capacidad de ahorro. A ser más precavidos, aprovechar esta buena etapa de trabajo para ahorrar”.

Clave de la semana: “Es importante que mantengan una buena conducta para tener buena salud: comer, hacer ejercicio, seguir las indicaciones médicas. La clave de esta semana es no perder el ánimo si las cosas no están perfectas como las imaginas. Tienes un montón de cosas buenas, así que ha tener una actitud positiva y no bajar los brazos, sino a redoblar la apuesta”.

Buey

Mensaje de la semana. “Esta semana necesitas concentración y claridad mental. Esta semana no dejes que las dudas te atormenten o te invadan”.

Amor: “Con respecto al amor el Buey debe aclarar, hacer foco en lo que siente y lo que quiere. ¿Qué es lo que me hace feliz? Debes enfocarte en estas preguntas y enfocarte en esa relación. La energía que estamos transitando marca finales para unos y nuevos comienzos para otros. ¿En qué etapa estás? Debes establecer las prioridades de lo que te hace feliz”.

Trabajo. “Debes prestar atención a los errores que hayas cometido, ya que pueden entrar en conflicto con superiores, compañeros o subordinados que tengas a cargo. Clave no discutir sino hacerse responsable y encontrar la solución. Es importante tener claridad mental para cualquier confusión que pueda surgir en estos temas”.

Clave de la semana: “Esta es una semana para no entrar en conflicto, no tomarte demasiado a pecho situaciones vinculadas a tus afectos que pueden sobrepasarte. Debes calmar los nervios, bajar un cambio, dejar que pase. Las semanas que vienen con Mercurio retrógrado habrá desinteligencias, y malas interpretaciones que pueden alterarte. Clave: no enojarse y tener claridad mental frente a los momentos difíciles para accionar y resolver posibles errores”.

Tigre

Mensaje de la semana. “Deben trabajar en la claridad mental y olvidarse de la queja. El Tigre pasó años difíciles, con muchas tensiones. Entonces cree que esto sigue. Pero hay momentos de bonanza y fortuna para el Tigre. Pero para eso debes ser más amoroso con los demás, así la vida te sonreirá. Importante ser más positivo. A no olvidarse de quienes te han dado una mano y te ayudaron”.

Amor: “No es uno de los mejores momentos para el amor, pero hay posibilidades de estar bien. Debes ser positivo y apoyarte en las personas que te quieren, tus amistades. Esto te ayudará a atravesar situaciones complejas que puedas atravesar en cuestiones de pareja”.

Trabajo. “Esta semana debes respetar más al otro, ya sea un compañero, un subordinado, un jefe. Debes ser más amoroso con el otro, esto te traerá muchos beneficios. Todos tienen problemas, pero esto no amerita no contemplar lo que le sucede al otro. Evita malos tratos y modos de hablar. Esta no es la forma, te traerá muchas complicaciones. Atención esta semana con enojos, malos entendidos”.

Clave de la semana: “En cuestiones de salud el Tigre debe trabajar en cómo le afectan los enojos y los miedos a las cuestiones que se presenten. Porque esto puede impedirte avanzar en la vida. A trabajar los temperamentos y los miedos sin sentido. Esto retrasará tus objetivos. La clave esta semana: tener consideración con el otro. Nadie es menos que vos y todos merecen el mismo trato y respeto”.

Conejo

Mensaje de la semana. “Para tomar buenas decisiones debes hacerlo en calma. No tomes decisiones apresuradas, sin pensar, ya que te puede traer problemas. Hay que leer la letra chica. Es clave tener tranquilidad y la mente en paz. Si tienes demasiados pensamientos que te confunden no podrás decidir bien.”

Amor: “Puedes acercarte a la persona que te gusta, también puede aparecer alguien del pasado, con quien haya quedado algo inconcluso. Es momento de retomar esta relación y pasarla bien. Invitalo a comer algo a tu casa, a tomar un buen vino. El mejor plan para el Conejo con esta energía de reencuentros”.

Trabajo. “Si eres el Conejo que viene trabajando duro y esforzándote, es importante que te tomes un tiempo para disfrutar. Debes vivir la vida desde otro aspecto y que no todo sea responsabilidad y responsabilidad. Si en cambio eres de los que estuvo esforzándose a medias, es probable que tengas problemas de dinero. La clave en este caso es no volver a situaciones del pasado en cuestiones laborales. Debes enfocarte en el futuro para crecer y mejorar en aspectos económicos”.

Clave de la semana: “Atención con los excesos y vicios que no te hacen bien. Que no te lleven por el mal camino. Debes tener en cuenta tu bienestar por sobre todas las cosas. La clave de esta semana es tener claridad mental y precisión a la hora de tomar decisiones importantes. Es bueno aprender algo nuevo para aplicarlo y así tener mejoras en proyectos o cuestiones de dinero”.

Dragón

Mensaje de la semana. “Es posible que te sientas solo en el camino que estás transitando. Es clave que te acompañes de personas queridas: familia, amigos, pareja para transitar este momento”.

Amor: “Debes conectar más con tu pareja. Si tienes una pareja consolidada de años es momento de reencontrarte, de revincularte, ir en profundidad. Conectar con tu pareja desde el lado más amoroso. La comunicación será clave para que haya un buen entendimiento. Si estás conociendo a alguien es importante expresar de manera correcta lo que sientes, exteriorizar tus sentimientos y emociones. Esta es una buena semana de energía de amor y sexo para el Dragón por eso debes tratar de vincularte con tu pareja en lugares especiales para compartir”.

Trabajo. “Puede que no te sientas conforme con tu situación laboral esta semana. Es clave encontrar felicidad en lo que haces. Si las cosas no marchan como esperas debes tener paciencia. No te desanimes, así podrás resolver cualquier situación que se te presente. Arma estrategias. Atención a la letra chica si es que tienes que firmar documentos. Es momento de meterte en tu caparazón si las cosas no salen como pretendes. Espera a que pase la tormenta”.

Clave de la semana: “Si quieres estar bien en cuestiones de salud, no traigas más problemas. No digas cosas de las que te puede arrepentir. Esto solo te traerá malestar. Es mejor cerrar la boca a tiempo antes que decir algo indebido. Atención con la forma de decir las cosas, con lo que dices, porque podrás arrepentirte y llevarte a tomar malas decisiones”.

Cerdo, Mono y Perro deben concentrarse en el trabajo. Fuente: Unsplash

Serpiente

Mensaje de la semana. “La Serpiente empieza a ver las cosas con más claridad, ve todo con más perspectiva. Es una semana muy provechosa para trabajar en ello. Todo lo vivido te enseñó a valorarte y valorar a las personas y situaciones que tuviste que atravesar”.

Amor: “El signo serpiente debe dejar de ser convencional. No te aferres a que las cosas son solo de una manera. Libérate. explora nuevos caminos. Ábrete a conocer personas diferentes. Tienes posibilidades de conquistar a alguien que te gusta hace tiempo y no se dio. También puede ser momento de retomar algo que no fue. La clave anímate a sentir la energía de manera diferente. No juzgues, esa será la clave”.

Trabajo. Semana positiva para el trabajo. Plantea cuáles son tus objetivos, metas, para tu emprendimiento, proyecto o negocio. ¿Qué quieres que pase? Es una semana para obtener ganancias. Así que ve por ello. La Serpiente sabe venderse bien. Atención con la firma de documentos. ¡A activar! No te quedes esperando a que las cosas sucedan. La buena energía está y debes aprovecharla”.

Clave de la semana: “Son momentos positivos en cuestiones de salud, el mayor optimismo te ayudará a estar bien. La clave de esta semana: es bueno no juzgar al otro ya que esto te podría llevar a cometer errores en temas laborales, de dinero y de relaciones. Deja que fluya la energía y no te dejes engañar por la primera impresión”.

Caballo

Mensaje de la semana. “Es clave que seas una persona amorosa. Es probable que te enfrentes a alguien que no te cayó bien. Pero no debes tratar mal a nadie, todo lo contrario, redobla la apuesta en tu amorosidad. Si alguien te lastimó o te hizo daño es clave que trabajes en eso para eliminar esa tristeza para curar ese daño. No tengas broncas, debes ser amoroso y solidario y te aseguro que esta actitud te ayudará un montón”.

Amor: “Si te encuentras con personas del pasado, que te ponen frente a frente, no te enojes. No hace falta decir todo lo que piensas. Da lo mejor de vos, esto te beneficia. Si estás soltero, es una buena semana para el amor, el sexo, la pasión y el disfrute. Para los que están en pareja buena semana para reencuentros, para vincularse de una manera más apasionada y pasar buenos momentos”.

Trabajo. “El Caballo debe dar todo de sí, no quedarse en el mínimo esfuerzo. Es clave darlo todo ya que tendrás los ojos de superiores puestos en ti. Puede significar un ascenso o mejora salarial o mejor posicionamiento en el futuro. Te estarán evaluando así que da lo mejor de tí para brillar”.

Clave de la semana: “Debes organizar tus tiempos para tener espacios de descanso y relax, para estar bien equilibrado a nivel salud y emociones. Clave: suelta lo que tienes dentro, esas situaciones que te hicieron sentir mal. No te guardes rencores o tristezas, debes soltar esos sentimientos. Esto te ayudará a estar mejor con tu energía. Ser solidario y ayudar a los otros te traerá muchos beneficios. Debes ponerte en los zapatos del otro y no sientas que eres el único con dificultades o problemas”.

Cabra

Mensaje de la semana. “Puedes enfrentar miedos, inseguridades, pero no debes olvidarte te tu energía. Cuando arriesgas puedes llegar a lugares impensados. Es clave trabajar en la confianza para resolver situaciones. Trabaja en tu propia energía: podrás lograr lo que te propongas, pero debes animarte. Debes tener confianza en lo que sabes y en lo que sos bueno”

Amor: “Es una semana para animarte a decir lo que realmente sientes. Si estás entre dos personas y no te atreves a expresar lo que pasa. Esta semana la energía te invita a expresarte, no tengas dudas. Si no lo haces puedes perder esa oportunidad. Necesitas fuerza, valor, coraje para expresar tus sentimientos. Si estás en pareja debes trabajar más la relación, acercate más, cuenta cómo estás en este momento”.

Trabajo. “Muy buena semana en el trabajo. Si tienes ideas, proyectos, no los dejes escapar. Trabaja sobre ellos para lograr avances y proyectos. Escribe las ideas que te vengan a la mente y comienza a darles forma para llevar estas metas a cabo”.

Clave de la semana: “Es una semana positiva para la salud, pero debes trabajar en concentrarte en el momento actual. Tal vez piensas demasiado en el pasado, o en el futuro. Debes enfocarte en el hoy y ahora. No desperdicies este momento. La clave es trabajar las ideas creativas, no debes dejarlas escapar”.

Mono

Mensaje de la semana. “Debes concentrarte para lograr los objetivos y metas que te hayas propuesto. No estar disperso, sin concentrarse. Presta atención a la letra chica si debes firmar documentos para evitar errores”.

Amor: “Aparecen oportunidades, vueltas de relaciones del pasado. Tal vez sean encuentros casuales, para pasarla bien un rato o para algo más formal. Si estás en pareja es un buen momento para reconectar de una manera diferente. En el caso de que estés aburrido o cansado de este vínculo viene bien un poco de distancia, para tener más claridad mental sobre lo que está pasando. La energía de la semana habla de cierres”.

Trabajo. “Es probable que la sientas muy pesada, con estrés. Es clave no dejar para mañana lo que puedas hacer hoy. Es clave el orden, esto te liberará del agotamiento excesivo frente a las exigencias laborales de la semana”.

Clave de la semana: “Presta atención a cuestiones ligadas al estrés o el agotamiento. Si sientes alguna dolencia es clave concurrir al médico y no postergar esta consulta. Clave: organizarte para sacarte la mayor cantidad de exigencias posibles de la mochila”.

Gallo

Mensaje de la semana. “El Gallo puede ser más ambicioso, y eso no está mal. Lo que debe hacer para que esta ambición sea productiva es trabajar más duro. Si quieres mejores resultados y más crecimiento es clave trabajar más porque puedes lograrlo”.

Amor: “El Gallo debe evitar peleas y discusiones. Clave no enojarse, y no hacer de un pequeño problema un problemón. Esto podría alejarte de tu pareja y aumentar los enojos. Si hay amor habrá entendimiento que ayudará a limar las asperezas”.

Trabajo. “Tal vez te sientas muy sobreexigido frente a lo que debes hacer. Lo importante es ponerle buena voluntad a lo que hagas. Debes realizar las cosas de buena manera para liberarte de la presión de reclamos por lo que no está hecho”.

Clave de la semana: “Es una semana para estar contento, alegre, optimista. Esto se traduce en mejores resultados laborales. Recuerda evitar las discusiones y enojos. Elimina las presiones y estrés y toma tus propias decisiones. No dejes que otros determinen tu camino”.

Perro

Mensaje de la semana. “Es una semana de introspección, conectate con lo que sientes y lo que te pasa. No te preocupes por lo que dicen los demás”.

Amor: “Es una semana para arreglar contratiempos o entredichos. Momento de hablar sobre errores, lo que sucedió, aclarar cuestiones pendientes. Trabaja en tus propios errores para limar las asperezas. No te sientas culpable por los errores cometidos por el otro. Si por ejemplo, fuiste engañado, no debes culparte y decir que el otro lo engañó porque no le diste lo suficiente”.

Trabajo. “Debes poner de ti todos tus conocimientos, tu experiencia en tus proyectos o en dar solución a los problemas. No dejes para mañana lo que puedes resolver hoy. Trabaja desde esta perspectiva para solucionar problemas o desafíos”.

Clave de la semana: “Es importante no quedarse, debes motivarte para salir adelante. Si sientes que perdiste tiempo, no te preocupes. No te quedes esperando a que las cosas funcionen solas. Tendrás una semana positiva. Respeta las opiniones de los demás, lo que dice el otro también es importante. No trates de manejar lo que siente u opina el otro. Hay que aceptar puntos de vista diferentes”.

Cerdo

Mensaje de la semana. “Debes liberarte de mochilas, de cuestiones que te presionan, te estresan y no te dejan enfocar en lo que quieres. Es tiempo de que resuelvas y te enfoques”.

Amor: “Es una semana para que fluya el amor, para congeniar con esa persona que te gusta o con la que quieres pasar más tiempo. Las cosas no deben ser perfectas tal cual lo planificaste. Deja que las cosas sucedan, déjate fluir con la energía, El amor es así. Y si no se da es porque no tenía que ser”.

Trabajo. “Tal vez sea una semana de confusiones, de entredichos y malentendidos. Es importante trabajar en la claridad mental, hacer foco y evitar este tipo de errores que pueden traerte complicaciones. Arma mejor tu agenda para evitar equivocaciones”.

Clave de la semana: “Es importante que te hagas tiempo para no estar a las corridas. Si no te organizas puede repercutirte en temas de salud. Es importante tener claridad mental y una buena organización para no dispersarte”.