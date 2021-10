Astrología china: predicciones de la semana signo por signo

¿Sientes que hay energía del amor en el aire? ¿Es tiempo de apostar por ese proyecto en el que estabas soñando? ¿Hay tentaciones que aparecen o amores del pasado que quieren volver? ¿El estrés por el exceso de trabajo te está frenando? ¿Cómo nos afecta la energía que comenzó con el mes Perro? La experta en astrología china Rafaela Rubin, creadora de www.fengshuirafaela.com, comparte con MDZ las predicciones de la semana para los 12 signos del zodíaco chino.

Rata

Mensaje de la semana: “Es una semana para tener paciencia y superar cualquier obstáculo que se presente. O si estás teniendo que resolver situaciones. Ideal esta semana trabajar con paciencia así lográs atender los temas que necesitan que le pongas todo tu esfuerzo. Debes tener en cuenta que si las cosas estaban trabadas, con dificultades, debes redoblar la apuesta y no desanimarte”.

Amor: “Es importante que esta semana si estás soltero consideres empezar a conocer a alguien. Si tienes ganas de salir con esa persona que te gusta, animate, ve por ello. Para los que están en pareja, bueno para revincularse.”.

Trabajo. “Es clave organizarte, hablar lo que tengas que resolver. Si debes darle solución a un tema, la clave será el diálogo y no debes preocuparte por la opinión ajena. Mientras lo hagas con respeto y siendo consciente de que es lo mejor para sacar adelante el asunto pendiente a resolver es suficiente”.

Buey

Mensaje de la semana: “No debe abandonar. Es clave que si te comprometiste, tomaste responsabilidades y compromisos, no abandones. Debes hacer honor al compromiso y terminar lo que hayas empezado. Es clave que pongas foco en lo que haya comenzado en los deberes o tareas que cumplir o terminar, ya sean personales o laborales”.

Amor: “En temas de amor el Buey tiene que prestar más atención. Hay energía de amor dando vuelta y por ahí no estás viendo las señales. Por otro lado, si tienes pareja esta es una semana para tener paciencia, entender lo que tu pareja necesita, poner comprensión”.

Trabajo. “Los Bueyes son muy trabajadores, pero deben equilibrar entre trabajo y descanso. Si no lo hacen puede que esto afecte tu trabajo”.

Tigre

Mensaje de la semana: “Hay un aire divino para el Tigre. Se fue la energía del Gallo y está con la energía del Perro hermosa. Puede ser que tengas que enfrentarse a muchos compromisos, porque la energía está muy buena. Puede ser que tengas muchos eventos, requerimientos. Por eso es clave organizarte. Si lo haces podrás hacer todo lo que tengas y quieras hacer”.

Amor: “Necesitas tener la mente positiva. Basta de la negatividad. Deja de decir que no hay hombres, o no hay mujeres para ti. Ninguno te viene bien. Si necesitas amor, que es algo hermoso, debes saber que la energía de amor está ahí para vos esperando. Quienes están en pareja deben abrirse a compartir nuevos momentos: puede ser hacer un viaje, una escapada”.

Trabajo. “Necesitas organizarte, saber cómo haces cada cosa cada día. Se puede ver muy exigido con muchos temas. Tal vez esto te genere estrés que te repercuta en la salud”.

Hay una energía hermosa para el Tigre. Debes aprovecharla.Fuente: Unsplash.

Conejo

Mensaje de la semana: “Esta semana debes redoblar la apuesta e ir por lo que necesitas y deseas. Es muy importante no sentirse poca cosa, con la autoestima baja. Es clave mejorar la autoestima para progresar en todos los ámbitos. Es probable que hayas pasado por momentos de muchas lecciones y ahora te sientas desanimado. Tienes que levantar el ánimo y redoblar la apuesta”.

Amor: “Si estás sin pareja debes aceptar que es así porque tu lo quieres. La energía de amor estuvo ahí y sigue estando para ti. Debes empezar a desempolvarte y ve por lo que quieres. Si estás en pareja puede que tengas que enfrentar situaciones que poco te agradan. Debes tener paciencia para resolver las cosas”.

Trabajo. “El Conejo debe enfocarse en las cosas que tiene que terminar, en sus compromisos. Es claro que debes trabajar más duro esta semana y no relajar tanto. Porque esto puede traerte inconvenientes o retrasos”.

Dragón

Mensaje de la semana: “Debes trabajar la confianza y soltar cargas del pasado que pueden aparecer e interrumpir y molestar tu avance. Tal vez esta semana sientas que tienes trabas con el mes del Perro, esto puede hacerte conocer nuevas personas. Debes aprovecharlo, no te cierres. Sé un poco más extrovertido, esto te traerá muchas oportunidades. No importa cuánto estés trabajando en un proyecto, esto llegará aunque se tarde y lo lograrás con constancia”

Amor: “Es importante trabajar en lo que sientes, expresarlo. Debes ser más extrovertido. Si estás solo quizás tengas oportunidad de tener pareja pero debes expresar más tus sentimientos”.

Trabajo. “Es muy importante la confianza. Dragón necesitas trabajar más este tema para superar esos miedos profundos que tienes, en cuestiones de dinero, o de cuánto puedes lograr o conseguir. Todo lo que estuviste trabajando llegará y verás los resultados de tu esfuerzo. Pero si no estuviste esforzándote y sientes que estuviste haciendo las cosas a medias, no hallarás los resultados”.

Serpiente

Mensaje de la semana: “Esta semana debes tomar decisiones, es un momento para trabajar en la claridad mental y estar tranquilo. Debes tomar resoluciones y no podrás hacerlo si tienes una mente confusa. Clave trabajar en la paz interior y la claridad mental”.

Amor: “Puede ser que aparezcan trabas, dificultades. Tal vez sientas hace un tiempo que las cosas no vienen bien, así que si estás en pareja debes definirte. Si decides que no es un buen momento de soltar y quedar libre para una nueva etapa. Si estás soltero, esta semana tal vez sientas trabas en la energía de amor, por eso aconsejo utilizar los mejores días para cita y amor ya que la energía de amor no abunda esta semana.

Trabajo. Debes trabajar más duro. Si sentías que ya lo estabas haciendo, pues tienes que trabajar aún más. Lo que estás haciendo no es suficiente, es necesario trabajar más duro. Atención si trabajas para alguien porque puede darse cuenta de que no estás rindiendo como debieras rendir.

Caballo

Mensaje de la semana: “Es una semana donde debes tomarte con tranquilidad los problemas a resolver, las dificultades o las cuestiones que debas enfrentar, o los compromisos asumidos. No te desbordes, o sientas sofocado frente a tantos compromisos que asumiste. Es una semana para tomarte las cosas con más calma. No sientas que debes resolver todo ya. Relax, porque las cosas van a ir bien. Pero el sentimiento de sentirte presionado, la sensación de que no vas a llegar o no podrás lograrlo te puede repercutir en tu salud. Tómate las cosas con calma. Paciencia. Si asumiste un compromiso vas a lograrlo, pero con calma”.

Amor: “Es una semana hermosa para conectar con la energía de pareja. Perfecta para encontrarte. Debes escuchar a tu pareja y consensuar. ‘Hoy hacemos lo que quieras amor’, esa sería la frase. Es una semana para ceder en cuestiones de pareja y disfruta. Si estás soltero no es una buena semana para encontrar el amor. Sí para divertirte, y empezar a pasarla bien”.

Trabajo. “Puedes sentir el trabajo como un peso, una carga. Tal vez te sientas desbordado, demasiado exigido y nervioso. Es clave lograr tener calma y confiar en que podrás con todo lo que te has propuesto. Si estás en modo enojo o discusión esto solo te traerá más complicaciones. No queremos eso, así que debes evitarlo. Puedes ir por más. Tienes la capacidad y hay cosas que se van a presentar”.

Cabra

Mensaje de la semana: “Debes prestar atención a tu entorno y a las distintas situaciones que pueden suceder. Tal vez has hecho la vista gorda y no prestaste atención. En esta semana la energía hará que salgan cosas a la luz, que estaban latentes. Clave: si quieres ver las cosas, las verás. También debes estar atento con quienes interactúas a diario”.

Amor: “Hay energía de cosas que pueden salir a la luz y tal vez desconocías. Si hay cuestiones de infidelidad puedes hablarlo y llegar a un acuerdo. Será clave para quienes estén en pareja el diálogo y sacarse pesos de encima.La pregunta de la semana en tema amor para la Cabra es ¿qué quieres? ¿cómo te gustaría vincularte, cómo es la pareja que deseas?

Trabajo. “Es una semana muy positiva que te va a dar muchas oportunidades. Clave organizarte y poner en orden el dinero, economía y finanzas. Puede ser que logres ganancias extra. No malgastes tu dinero y si inviertes es clave que lo hagas un buen día porque esto te traerá mayores ganancias. Sé sabio: a la hora de hacer cosas importantes elige un buen día”.

Mono

Mensaje de la semana: “Son momentos muy positivos. Es una semana muy propicia para relacionarse y sentir alegría. Trabaja en el gozo de todo lo que vienes haciendo. Después de todo el trabajo que vienes haciendo llega el reconocimiento y esto te dará regocijo, alegría. Es una linda semana para el Mono. Tu espíritu estará contento”.

Amor: “Puedes conocer gente nueva, contactar con otras personas. Es una semana para avanzar en temas de amor. Si estás soltero y estás dando una segunda oportunidad a una relación que no fue, no te sientas con culpa o sientas que volverá a fracasar, o que las cosas no saldrán como esperabas. Es una linda semana, a trabajar en modo positivo”.

Trabajo. “Contarás con el apoyo de superiores, y de personas que trabajan a tu alrededor. Ellos se dan cuenta que eres un eslabón clave para el crecimiento. Por eso es clave esta semana que resultará muy positiva. No duermas, estate activo para tomar todas las oportunidades que están ahí esperándote”.

Gallo

Mensaje de la semana: “Es una semana para estar en modo positivo: ríe, disfruta, ya que te llegarán oportunidades si estás abierto y con buena energía. Es clave no estar con cara larga, enojado o demasiado serio. Esto hace que las personas no se te acerquen porque te ven demasiado distante”.

Amor: “Atención porque esta semana hay energía de amante. Debes evaluar los riesgos que pueden presentarse a nivel pareja. Si estás en una relación debes saber que puedes ser descubierto. Evalúa los riesgos en cuestiones de amor”.

Trabajo. “Debes enfocarte en hacer las cosas bien para lograr éxito. Tienes muchos proyectos en puerta y muchas cosas buenas que se avecinan. Así que es importante estar en modo positivo y hacer un tiempo para poner orden a todo lo que necesitas.”.

Perro

Mensaje de la semana: “No claudiques frente a los objetivos que te has propuesto. No es momento de relajarse sino para empezar a enfocarte y activarte. No te quedes esperando que las cosas sucedan o que te den ese empujón que no tienes. Tú debes ser tu propio motivador y no renunciar a lo que tienes ganas de hacer. Tal vez tuviste un impulso y lo dejaste archivado. Ve tras los que quieres”.

Amor: “Hay oportunidades, buena energía posibilidades para todo lo que tiene que ver con la pareja, el amor. Es una semana que si quieres avances en temas de pareja debes trabajar en el diálogo, comunica más. Si estás soltero, es tiempo para no meterte para adentro ni para quedarte echado”.

Trabajo. “Es momento de prestar atención a tomas de decisiones. Si debes firmar documentos hazlo un día positivo para ello ya que sino te puede traer inconvenientes”.

Cerdo

Mensaje de la semana: “Es una semana en la que debes confiar más en ti mismo y evita la dispersión. Te recomiendo que anotes todo para no tener inconvenientes o retrasos en los objetivos que te hayas propuesto”.

Amor: “El Cerdo tiene una semana de alegría. Tal vez estuviste con la persona que te gusta, acercándote, o pasándola bien. Hay energía de amor para el signo Cerdo. Los solteros tendrán posibilidades con proyectos a futuro como formalizar una relación, muy positivo. Así que Cerdos, a disfrutar”.

Trabajo. “No debes cerrarte frente a la opinión o sugerencia del otro. Si te proponen nuevas ideas debes ser receptivo. No seas necio, da la oportunidad a la otra persona. Es posible que dentro de tu círculo de trabajo encuentres personas con ideas que te ayuden a avanzar en tu carrera profesional. Prueba las ideas y sugerencias de los otros”.