La Luna está en Aries y así afectará a tu signo: el más beneficiado

Como bien te contamos, la Luna está en Aries, pero en cuadratura Júpiter y Urano, y la unión Marte y Urano que será el miércoles.



De esa forma, estos aspectos son influencia activa. Aunque es un gran momento de revuelo y grandes cambios. Ideales para salir del estancamiento, o como una manera de revelarte ante tus viejas maneras que dan resultados no satisfactorios.



A su vez, el Sol está en el último grado de Capricornio y justamente en esta etapa el signo característico del 2021 es Acuario.



De por si un signo raro: tiene nombre de agua y es un signo de aire. Hasta su glifo parece agua. Pero todo tiene un porqué. Acuario representa al viento previo a una tormenta.





El aire que sopla y hace que llueva. Trae el agua necesaria para la vida. Pero las tormentas también sacuden las hojas y hacen que el cielo truene.



Entonces tendremos un evento inesperado y sorpresivo. No es bueno o malo. Es un cambio. Un gran iluminado del siglo pasado dijo “Nadie teme lo desconocido, teme dejar lo conocido”.



Lo desconocido no se puede temer porqué no se conoce. Y lo desconocido puede ser mucho mejor de lo conocido. La energía que hay en el aire en este momento va a subir y subir.Va a impulsar los cambios y resistirse puede ser lo menos indicado.



Dirigir los cambios de forma asertiva puede ser lo más indicado. No se trata de no tener miedo, se trata de ser valientes. Se trata de dar un salto de fe en la dirección que indica tu alma.