La Luna estará en Aries y así afectará a tu signo

La fuerza natural y biológica es instinto de conservación, cuando algo esta mostrando peligro, ese instinto de conservación pone todo los sentidos y todo el sistema biológico en alerta para defenderse y protegerse de lo externo y peligroso.

Es momento de afianzar la individualidad, protegiéndose, poniendo en prioridad el bien individual, salir de estados de agresividad, de potencial lugares tóxicos, resguardarse, sin tener que llegar al enfrentamiento con los demás, quien se retira de espacios tensos o agresivos, se evita conflictos innecesarios.

Encuentros satisfactorios que dan fortaleza y aliento para continuar avanzado, experimenta confiabilidad, alegría, disposición respetuosa con los demás.

Momento de nuevas herramientas que te ayudan a completar tus acciones y metas, el ritmo de movimiento comienza a ser más fluido.

Signos potenciados Aries, Leo y Sagitario

Se activa en tus emociones, esa fuerza que te pone en acción, en lo que estas dispuesto a realizar a tenido sus procesos de cambios y ahora solo es tu decisión.

Sigue esa fuerza interior que te guía, no te quedes atrapado en los no que aparecen, siempre hay puertas que no se abren, pero en la insistencia que nace de creer en ti, aparece esa puerta abierta que te habilita a comenzar de nuevo.

Tienes ideas que mostrar y poner en acción, confía en la forma de exponerlas, si estas seguro avanza.

Momento de mucha energía renovadora, usala adecuadamente y llegarás al objetivo deseado.

Signos en tensión Cáncer, Libra y Capricornio

Estas en punto álgido donde muchas cosas no dependen de ti solo están determinadas por jerarquías, instituciones, etc, si te preocupas por lo que no puedes cambiar o resolver, ya que no esta a tu alcance, solo perderás tu equilibrio y gastarás tu energía.

Aceptar que ciertas circunstancias son responsabilidad de otros, que si te ubicas en el centro, solo puedes hacer lo que te pertenece, darás fluidez a que los suceso sigan su propio trayecto.

Confía que todo esta en un plan que supera la voluntad humana, que cada uno debe tomar sus propias decisiones y cumplir con el rol que le toca.

Alejate de los disturbios y enojos, contiene, equilibra y toma responsabilidad de lo que este a tu medida y en el área que te corresponde.

Momento de evitar enfrentamientos que no se pueden resolver. Busca el lugar que te da contención, equilibrio, respetando las decisiones que tomen otros y que no te incumben.