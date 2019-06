Argentinas por el mundo: "El mejor outfit es que llevamos por dentro"

Rosana Alvarracín es empresaria, diseñadora y fashion stylist. Vive y trabaja en Nueva York hace varios años. Pasó de ayudar a sus amigas a vestirse y ordenar sus closets, a trabajar en las pasarelas del fashion business. La cordobesa dialogó con MDZ Femme acerca de cómo fueron sus comienzos en el mundo de la moda y quienes fueron sus referentes de inspiración. Nos dio su análisis de cómo se visten las argentinas y nos contó de sus proyectos a futuro.

¿Cómo fueron tus inicios en el mundo de la moda?

Nací y crecí en Córdoba en el ceno de una familia dedicada al mundo de la moda. Mi padre tenía una fábrica de zapatos. Jugar con los royos de cuero y sentir su aroma era algo natural para mí. Crecí entre moda, zapatos, exposiciones y lanzamiento de colecciones. Estudié diseño de indumentaria, abrí mi propia marca de zapatos, carteras y accesorios. Luego me mudé a New York donde me capacité como asesora de imagen en Fashion Istitute of Techonology y ahí se me abrió un mundo de posibilidades laborales increíbles.

En Brooklyn.

Serás una de las disertantes del curso NEW YORK FASHION EXPERIENCE by Random. Contanos de que se trata este workshop.

Me encanta poder compartir conocimientos pero sobre todo experiencias. “New York Fashion Experience” es un curso que abarca temas como estilismo, producción de moda, fotografía y marketing de la moda. Lo que lo diferencia del resto es que contiene pasantías para trabajar dentro de New York Fashion Week. Yo doy muchos tipos de workshops y charlas, en esta oportunidad voy a hablar sobre los pilares básicos de una imagen, color, formas de cuerpo y estilos de personalidad. Creo que el mayor diferencial de mis workshops es compartir mi experiencia con ustedes. Como vivo mi trabajo. La teoría la podemos aprender en cualquier universidad, pero la experiencia es lo más rico que puedo ofrecerles.

¿Cómo definís tu estilo?

Yo tengo un estilo muy simple y liviano. Siempre voy a priorizar la comodidad, las texturas suaves con fluidez y diseño. Pero a la vez me gusta sentirme mujer y sexy. La realidad es que soy mamá de tres, trato de ser creativa y estar siempre lista para toda ocasión. Ya sea para ir a una reunión en la escuela o para ir a un desfile.

¿En qué te inspirás a la hora de vestirte?

Mi estado de ánimo influye mucho. Si un día estoy medio bajón trato de ponerme algo con algún color vibrante para que me levante, también tiene mucho que ver al lugar donde voy. Pero por lo general soy fiel y respeto mucho mi estilo. Simplicidad y comodidad ante todo.

Alvarracín.

¿Quién es tu referente en la moda?

Soy fan de los diseñadores latinos. Soy una admiradora de Carolina Herrera y me encanta el diseño argentino y colombiano. Me identifico mucho con diseñadoras como Johanna Ortiz o JT.

¿Qué prendas no te pueden faltar en el placard?

Los básicos siempre te salvan. Nunca me falta un buen jean, un blazer que combine con todo, un lindo top, tacos altos, accesorios y una jacket de cuero.

¿Cómo ves la moda Argentina?

Amo el diseño argentino, pero siento que a las argentinas les cuesta tener un estilo propio. Si se pone de moda un estilo de zapato, todas llevan ese zapato. No nos animamos a ser diferentes, nos vestimos para los demás y no para nosotras. Igualmente la mujer argentina en muy bella, elegante y tiene muy buen gusto. Siempre le digo a mis amigas de otros países que caminar por las calles de Argentina es como caminar por una pasarela.

¿Cuáles son tus planes a futuro? ¿Qué te gustaría lograr?

Me gustaría poder recorrer Argentina dando workshops de estilismo. Mi plan es seguir haciendo lo que hago pero a mayor escala. Seguir ayudando a mujeres a encontrar su estilo. Mi gran logro es poder ayudarlas a reinventarse. Me llena el alma saber eso.

Argentinas por el mundo.

¿Por qué elegiste NYC como destino y que se siente vivir en una ciudad que respira y vibra moda en cada rincón?

New York me eligió a mí. Ni en el más remoto de mis sueños me imaginé vivir acá. Soy una agradecida. Amo esta ciudad que me adopto y me abrazo con mucho amor. Es un descubrir constante, se respira moda, diseño y tendencia a cada paso.

Una frase que te guste mucho.

Hay dos que me identifican. “Todas las mujeres somos lindas y tenemos algo que contarle al mundo” y “La moda siempre a nuestro servicio y no al revés”

¿Qué consejo darías a las lectoras de MDZ Femme?

Para verse lindas hay que quererse y conocerse. Cuando una está segura de lo que le gusta, sabe quién es y lo que quiere contar con su imagen, todo es más simple y todo fluye. El mejor outfit es el que llevamos adentro.