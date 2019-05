NY Fashion Experience: la propuesta de nuestra experta en moda

Entrevistamos a Iva Garcia (@ivasgarcia) periodista, productora e influencer. Apasionada de la moda, complementó su carrera con diversos cursos de producción de moda, estilismo, marketing, comunicación e imagen. Es fundadora de Random Agency, una agencia de comunicación y producciones. Forma parte del equipo de producción de New York Fashion Week. Escribe en la columna de moda de nuestro diario. Además asesora a diversas marcas, empresas y emprendedores vinculados con la moda y al lifestyle. Leé la nota completa para conocer más sobre Iva.

¿De qué se trata el Proyecto que lanzaste junto a Chicas en New York?

Este curso está pensado para los amantes de la moda, Se trata de una experiencia única. Es un curso para capacitarte como fashion stylist y productor de moda internacional. El curso se dictará en New York del 3 al 15 de septiembre.

Ivana García la creadora de este proyecto.

¿Que ofrece el curso que se diferencia del resto?

Ofrecemos la posibilidad de trabajar como pasante dentro de los desfiles del NYFWeek. Una oportunidad que no ofrece ningún curso de la Argentina. Queremos que las participantes puedan conocer el funcionamiento del mundo de la moda y las últimas tendencias. Tengan la posibilidad de trabajar con los mejores diseñadores y sus nuevas colecciones. Con diferentes escenarios y locaciones, con grandes marcas como Hugo Boss, Kith, Ralph Lauren entre otros. Podrán adquirir experiencia y contactos. Estarán rodeadas de diseñadores, celebrities, bloggers, modelos y más.

¿Cómo llegaste a asociarte a Andy Clar de Chicas en New York?

Fue como un rompecabezas que se fue uniendo solo. Hace tres años atrás, estuve capacitándome en NY, un amigo me postulo para un casting para hacer una publicidad de la marca y quede. Inesperadamente terminé haciendo un spot publicitario para chicas en NY y Banco Comafi. No conocí a Andy en esa oportunidad, pero en mi mente quedaron las ganas de hacer algo más que una publicidad para ella. Varios años estuve craneando este proyecto hasta que finalmente llegue a ella por otro amigo en común, le conté del proyecto e inmediatamente se copó. A la semana ya estábamos organizando el curso y así fue como nació esta experiencia.

Ivana García: mucho más que una mujer de moda.

¿Qué se siente ser parte del New York Fashion Week?

Es un honor para mí, no hay muchas argentinas en el ambiente de moda internacional que lo hagan por lo tanto poder transmitir mi experiencia es un placer. Ya llevo cuatro años trabajando en fashion week y espero sean muchos más.

¿Porque elegiste New York y no otra ciudad para hacer moda?

New York es cosmopolita, creativa. New York es moda, es una constante fuente de inspiración para mí. Es sorprendente todo lo que sucede allá. Como una persona con la que hablás en un bar puede llegar a ser la que cambie tu vida por completo, lo digo con conocimiento de causa, aún me cuesta creer como todas las personas que conocí allá fueron piezas clave para mi carrera.

¿Cómo surgió tu amor por la moda?

La moda permite mostrar y percibir la cultura. La cultura y el arte inspiran y le dan nuevos referentes a la moda. El interés viene por parte de mi familia, sin dudas lo heredé de ahí. Me considero una persona artística en todos los sentidos. El arte es considerado una actividad en la que el hombre recrea, con una finalidad estética. Por lo tanto esta todo relacionado. Soy una persona súper musical , consumo mucha moda y arte.

¿Qué consejos le darías a una persona que aspire a seguir tus pasos?

El mundo de la moda no es fácil, hay muchísima competencia. Es un trabajo que se va logrando paso a paso. Lo principal es tener los conocimientos para tener una base. Luego tener las metas claras hacia donde se quiere llegar. Pasé por varios trabajos hasta que descubrí que es lo que realmente quería hacer. Lo importante es tener la capacidad de abrir puertas desde lo inesperado, crear una buena red de contactos, ser profesionales y sobre todo de unir la pasión y los sueños para logarlo lo que te propongas.