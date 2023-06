Julieta Poggio afronta el invierno con un outfit cool y a la moda

Julieta Poggio (21) es dueña de un estilo vanguardista y osado. Le conocemos sus microminis y cropped tops con tónica siempre sensual y elegante, como también provocadora y singular. Sin embargo, el invierno no la inhibe en absoluto, y aunque lejos de atuendos desabrigados con piel al descubierto, igual imprime su sello en todos sus outfits.

Te mostramos los detalles imprescindibles para que luzcas tan estilosa como ella en esta fría temporada.

Espléndida con el gorro de lana en tendencia, Julieta Poggio posa para redes sociales. Fuente. Instagram @jupoggioarchive

En los detalles está la diferencia: el gorro must have de Julieta Poggio

Julieta Poggio ya es una referencia de la moda para las generaciones más jóvenes, siempre con esa cuota de glamour que le resulta tan natural junto con las prendas en tendencia y un aire sensual.

Por eso, en esta temporada de invierno está dispuesta a seguir sorprendiendo con sus looks. El recurso es simple: accesorios de moda, colores vibrantes y prendas ajustadas que pueden funcionar como básicos a partir de los cuales resaltar con los detalles.

Así, la celebridad impone tendencia con este gorro de lana en amarillo huevo, combinado con el detalle del logo de su camiseta negra.

La remera de mangas largas y con cuello de tortuga es la base perfecta para resaltar con la inscripción en amarillo, a juego con el tono de la prenda abrigada de lana en su cabeza. Como sabemos, este tipo de camiseta super ajustada de cuello estilo media polera es un diseño que ha cobrado gran relevancia en el mundo de la moda entre los famosos.

Desde monos y conjuntos finos, térmicos y básicos, hasta estampados, influencers y celebridades las usan como prenda única o combinada con sweaters sin hombros, chaquetas o blazers.

Su corte elegante y sofisticado añade un toque de distinción a cualquier look, y su manga larga proporciona abrigo y comodidad sin sacrificar estilo.

Julieta Poggio eligió una en negro que, dicho sea de paso, afina la silueta y es super elegante. Además le agregó un detalle que hace match con el color de su gorro, también en tendencia.

La audacia y energía del amarillo en el conjunto es evidente, por eso la apuesta de elegir un gorro que sea completamente de ese tono le da contraste, frescura y vanguardia de forma efectiva y simple.

El complemento mantiene la cabeza abrigada y protegida del frío, pero sobre todo suma un toque de sofisticación al mejor estilo Selena Gómez en la serie Only Murders in The Building. ¡Cómo olvidar el outfit del primer capítulo! Selena Gómez apuesta al gorro de lana amarillo al igual que Julieta Poggio. Fuente. Telemundo

Julieta Poggio usa exactamente ese tono de amarillo vibrante que se acerca al naranja para convertirlo en el foco de atención, color y alegría en los días grises del invierno.

Así, la celebridad demuestra una vez más su habilidad innata para combinar prendas y accesorios, detalles expertos que hacen de la moda su mejor aliada para distinguirse entre todas las celebridades salidas del reality show. No esperes más, ¡sigue el ejemplo de Juli y atrévete a lucir fabulosa en estos días de frío!

Para recrear su estilo, elige un tono oscuro base que puede ser azul marino, negro, blanco, beige o crema, con un pequeño detalle vibrante: suma un gorro de lana de ese mismo tono y un abrigo de peluche corto si te animas en la misma gama del accesorio. ¡Inspírate en Julieta Poggio y Selena Gómez!

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.