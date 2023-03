Este es el vestido elegido por María Eugenia Vidal para su boda

El amor no es algo que pueda organizarse ni anticiparse. A veces llega una vez y permanece para siempre, y otras veces tarda en aparecer pero es seguro. Esto fue lo que le sucedió a María Eugenia Vidal con Enrique "Quique" Sacco, a quien conoció tres años después de su primer divorcio. Algo totalmente impensado para la política que hoy decidió casarse con el periodista deportivo para afianzar su amor y compromiso.

María Eugenia Vidal celebró su boda junto a Enrique Sacco, en San Antonio de Areco. Foto: Instagram @conexionurbanastafe.

Por supuesto, el vestido nupcial fue lo más esperado de la velada y ya tenemos algunas imágenes de la diputada mostrando su diseño elegido y creado por el diseñador argentino, Javier Saiach. María Eugenia Vidal optó por una pieza en color champagne, de tul bordado con flores blancas y de escote barco, con cuerpo ajustado y falda recta. Con respecto a su peinado, la mandataria se decantó por un peinado sencillo con ondas y un maquillaje en tonos rosados.

La diputada nacional eligió un diseño en color champagne de Javier Saiach. Foto: Instagram @conexionurbanastafe.

El ramo elegido fue de rosas blancas para combinar con el diseño del tul de su vestido y no llevó velo nupcial ni muchos accesorios para no recargar su estilismo. Solo apostó por unos pequeños pendientes largos, finos y brillantes que se destacaban en su cabello ondulado. Un look otoñal y súper romántico para festejar su boda. ¡Felicidades!