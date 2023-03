Nati Jota y el pantalón tiro alto que resalta su cintura

Nati Jota (28) impone tendencia en materia de moda a través de su estiloso feed en Instagram en donde la siguen 2,6 millones de fans. Por supuesto, está al tanto no solamente de las prendas más trendy sino que además es una experta en cómo combinarlas y sacarles partido para que estilice su figura ¡Te compartimos el pantalón que más te afinará modelado por la influencer que no para de cosechar likes por este look!

El posteo de Nati Jota obtuvo el récord de 84.427 me gusta. Fuente. Instagram @natijota

El jean tiro alto que mejora tu silueta y marca tu cintura

El estilo grunge y holgado es tendencia, sin que los skinny jeans hayan quedado en el olvido por supuesto. Pero Nati Jota, de la Generación Z, abraza la moda de los pantalones bien sueltos y rectos.

Eso sí, si son jeans negros y sueltos, que sean bien ceñidos en la cintura, es decir de tiro alto, y con costuras blancas para darle un poco de frescura y diversión juvenil. La figura siempre incorpora un detalle rebelde a sus vestuarios y jamás olvida que estilizar es ley cuando elige sus prendas.

En este caso, fascinó a los internautas con un conjunto de cropped top combinado con un jean tiro alto para acentuar la zona central del cuerpo y al ser negro, estilizar y afinar completamente el resto de la figura.

Con plataformas negras altísimas y un cropped top musculosa, simple y blanco, elevó el nivel de simpleza de un outfit súper favorecedor y apto para múltiples ocasiones.

Sus gafas de vidrios rosas y su gorro para protegerse del sol en negro con el logo blanco de Adidas lo vuelve instantáneamente un look de día, relajado e informal. Pero tú puedes agregar algunos elementos al mismo look que lo eleven hasta volverse más glam.

Como tiene el componente sensual del torso al descubierto, puedes jugar a sumar por encima del cropped top blanco una remera de red en negro o blanco de trama bien abierta y a la cintura.

Con esta prenda y el pelo recogido en un rodete desarmado, junto con algunos accesorios como un brazalete glitter y maquillaje más intenso ¡ya tienes un look para salir de tarde o noche con amigos!

Recrea este increíble look de Nati Jota y estiliza tu figura en base a una simple prenda: el jean de tiro alto que marca la cintura y cae recto y suelto hacia los tobillos. El detalle de las costuras puede estar o no presente, y lo hace más informal.

Si optas por un pantalón todo negro sin costuras a la vista, estarás elevando el look y hasta es acertado para una cita nocturna ¡Anímate con esta estilosa prenda!

Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.