El impactante look punk de Doja Cat para los Grammy 2023

Doja Cat (27) produce, rapea y compone con un éxito en ascenso desde su primer sencillo “So high“. La artista no para de crecer pero ya se impone también como ícono de moda. Su impresionante vestido al estilo punk cautivó a todos en la red carpet de los Premios Grammy 2023 y quedamos atentos a sus próximas apariciones en galas de este tipo ¡Nace un referente fashion para seguir de cerca!

Doja Cat: un estilo que une punk y glam

La artista demostró hasta dónde puede llegar su irreverencia con un modelo que causó sensación en la alfombra roja de los Premios Grammy 2023. El look de Doja Cat sentó las bases para animarse a más, vestir lo que nos representa y apostar fuerte por un estilo auténtico, que no pase desapercibido.

La joven cantante llegó a la ceremonia con un atuendo punk que la convirtió en el centro de atención de la noche. El vestido negro con corte sirena en látex de Doja Cat es una creación de Versace, una de las firmas más reconocidas en el mundo de la moda. Con un estilo edgy y punk, el vestido irregular de un solo hombro, el diseño acentuaba la cintura con líneas dramáticas y detalles que le daban un aire rebelde y elegante a la vez.

El increíble estilo punk de Doja Cat para los Grammy 2023 está fundido con el glam que propone la red carpet: nace una fashionista para seguir de cerca. Fuente. Instagram @dojacat

Con guantes de látex en negro combinados para la ocasión y un peinado estilo pixie, la estrella lució su modelo con botines negros acordonados de punta y tacón medio, aunque quedaron ocultos bajo la falda que se arrastraba por la alfombra roja con un efecto estilo Morticia más que sirena gracias a su look total black.

La cantante completó su look con un maquillaje dramático con sombras de ojos negros y labios nude y aros de vinilo negros con aire setentoso. Porque, por supuesto, además de su atuendo Doja Cat hizo una declaración de estilo eligiendo este tipo de joyas, que se imponen cada vez más ante las piedras preciosas. Los accesorios de plástico están de moda y lo mejor es que combinan también con looks de gala. Sin duda, el look punk de Doja Cat en los Grammy 2023 demostró que la cantante es una verdadera fashionista.

Con su elección atrevida y provocadora que funde dos universos estéticos disímiles, la artista se convirtió en el centro de atención de la noche y dejó claro que no tiene miedo de arriesgarse con su estilo. Inspírate en el impactante look punk de Doja Cat en los Premios Grammy 2023 para demostrar un estilo propio y conviértase como la cantante en una verdadera trendsetter, que sabe cómo hacer una declaración con su moda. Con su vestido de Versace, sus accesorios punk y su maquillaje dramático, Doja Cat se convirtió en una de las estrellas más llamativas de la noche y dejó claro que su estilo es único e inimitable.

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.